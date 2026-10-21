Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу
Потік за кілька хвилин дістався прикордонного коридору між Непалом і Китаєм
фото: АР

Деформація схилу сягала 40 см, а SMS-попередження надійшли вже після удару потоку

Супутникові радіолокаційні дані допоможуть знаходити небезпечні гірські схили, але точного дня обвалу не називають, наголошують у Міжнародному центрі комплексного розвитку гірських районів (ICIMOD). Йдеться про обвал на горі Лангтанг-Лірунг 26 серпня, що спричинив руйнівний потік на кордоні Непалу й Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міжнародний центр комплексного розвитку гірських районів (ICIMOD).

Що показали супутники

За даними спостережень Sentinel-1, з 7 липня до 24 серпня 2026 року поверхня схилу зміщувалася до 40 см. Це 48 днів перед обвалом. На думку авторів звіту, така динаміка вказує на поступову втрату стійкості масиву породи й льоду.

Врешті з північного схилу відірвалося близько 132 млн кубометрів породи та льоду. Маса впала в долину річки Ленде й за кілька хвилин промчала крізь прикордонний коридор. Обвал відколов і частину льодовика, тому виник каскад із каміння, льоду, води та осаду.

Науковці наголошують: це не був типовий прорив льодовикового озера, як припускали спершу. Серед можливих чинників нестійкості вони називають геологічні особливості, наслідки землетрусу 2015 року, танення багаторічної мерзлоти, зміни льодовика та накопичення снігу й льоду. Жодного головного чинника поки що не підтверджено.

Чому попередження не врятували людей

Обвал стався о 08:37 за непальським часом, а потік дістався коридору приблизно за сім хвилин. SMS-попередження надійшли о 09:15–09:16, тобто через 25–30 хвилин після удару. Наявні системи, розраховані на опади та рівень води в річках, не призначені виявляти раптові руйнування гірських схилів.

У пресрелізі ICIMOD немає відомостей про те, чи отримували відповідальні служби ці супутникові дані до катастрофи, тож говорити про ігнорування попереджень немає підстав. Дослідники також застерігають: зафіксований рух схилу не дозволяв вирахувати момент обвалу.

«Ми не можемо точно передбачити, коли станеться обвал, але дедалі краще визначаємо, де потрібен ретельніший моніторинг», – сказав керівник напряму з кліматичних і екологічних ризиків ICIMOD.

За даними непальського Національного управління з питань зменшення ризиків та управління надзвичайними ситуаціями, у Непалі загинуло щонайменше 1451 людина, ще 5745 зникли безвісти. Китай повідомляв про 43 загиблих і 519 зниклих. Наприкінці серпня «Главком» повідомляв, що кількість загиблих перевищила 900.

Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу фото 1
фото: АР

Що пропонують змінити

Підсумком регіонального семінару, який провели ICIMOD, непальське управління з надзвичайних ситуацій і посольство Швейцарії, стали десять пріоритетів, відомих як Kathmandu 10 Action Points. Серед них:

  • переглянути критерії раннього попередження, щоб вони враховували раптові небезпеки;
  • скласти перелік зон підвищеного ризику за супутниковими даними та прогнозами за наслідками;
  • передавати між країнами не сирі дані, а готову до дій інформацію;
  • створити регіональний фонд реагування та спільний портал даних;
  • розробити поетапні плани відновлення з фінансуванням на короткий, середній і довгий строки.

Враховували й досвід швейцарського Блаттена: там раннє виявлення обвалу льоду й каміння дало змогу евакуювати все село до катастрофи. За словами глави МЗС Непалу, збитки країни перевищують $5 млрд, майже 15% ВВП.

Автори звіту також закликають поєднувати супутникові дані із сейсмічними та гідрологічними спостереженнями й налагодити обмін інформацією між сусідніми країнами. Адже потік із високогір'я за лічені хвилини може дістатися території іншої держави.

Що ще з'ясовують науковці

Коридор Гіронг–Расува пережив уже дві катастрофи за 13 місяців. У липні 2025 року руйнівний потік спричинило швидке спорожнення надльодовикового озера, у серпні 2026-го – обвал породи та льоду. ICIMOD також повідомив, що супутникові знімки підтвердили ще один обвал льоду й каміння в басейні річки Будхі-Гандакі. Його причини досліджують окремо. Фахівці вважають, що дві події за сім тижнів показують зростання загрози каскадних гірських небезпек.

Центр анонсував і спільну польову місію з китайським партнером: вона має зібрати додаткові докази та допомогти знайти інші потенційно небезпечні схили.

Українці у Непалі

Окремо триває з’ясування долі громадян України, які зникли після стихійного лиха. За даними МЗС України, безвісти зниклими залишаються 56 українців. Після завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції в Непалі пошуки людей та ідентифікація останків не припинилися. Українські дипломати продовжують взаємодію з іноземними компетентними органами, а посольство України в Індії звернулося до них щодо процедури офіційного документування смерті людей, останки яких не вдалося знайти або ідентифікувати.

Національна поліція України також продовжує досудове розслідування та формує базу ДНК-профілів родичів зниклих для передачі іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі МЗС України.  

Нагадаємо, ще наприкінці серпня науковці припускали, що катастрофу спричинив обвал льодовика, а через глобальне потепління подібні лиха можуть ставати частішими.  

Читайте також:

Теги: українці за кордоном катастрофа розслідування посольство Китай Непал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не варто плекати ілюзій щодо Шеньчженя
Трамп, Сі і Путін: чому мир на трьох неможливий
Вчора, 15:15
Під час виступу Трамп також назвав Сі своїм другом і заявив про «справжню велику дружбу»
Трамп нагадав Сі Цзіньпіну, що США і Китай уже воювали разом
24 вересня, 18:16
Пошкодження відчувають не лише користувачі домашнього інтернету
Росія націлилася на інтернет в Україні: що відомо
26 вересня, 00:58
Катерина Тихонова є молодшою донькою Володимира Путіна та матір'ю восьмирічної Ельзи
Журналісти дісталися до ще однієї родинної таємниці Путіна
26 вересня, 14:40
Хань Чжен заявив конструктивну роль Китаю у пошуку миру в Україні
Китай розкрив власний план завершення війни Росії та України
26 вересня, 21:43
Прокуратура підготувала для Ігора М. підозру за трьома статтями
Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь
26 вересня, 17:59
Китай продовжує готуватися до можливого конфлікту з Тайванем
Китай відкладає напад на Тайвань: Reuters дізнався причину
1 жовтня, 12:06
Періс Гілтон позує у кепі українського бренду
Періс Гілтон засяяла в образі від українського бренду на Тижні моди у Парижі (відео)
7 жовтня, 09:52
У Конгресі закликають продовжити захист для українців ще на 18 місяців
Захист українців від депортації опинився під питанням – Politico
9 жовтня, 06:05

Соціум

Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу
Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу
Авіаквитки в Європі можуть злетіти в ціні: прогноз Ryanair
Авіаквитки в Європі можуть злетіти в ціні: прогноз Ryanair
Гуманітарна криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування
Гуманітарна криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування
У Польщі знайдено останки понад 40 українців, убитих у 1944 році
У Польщі знайдено останки понад 40 українців, убитих у 1944 році
Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях
Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua