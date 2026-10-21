«Є реальна можливість завершити війну»: Кушнер зробив заяву після переговорів

Представник американської сторони заявив про прогрес у контактах з українськими, європейськими та російськими учасниками

Джаред Кушнер, спецпредставник президента США Дональда Трампа, заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни та можливість сформувати основу для тривалого миру. Про це він повідомив після завершення переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, пише «Главком».

«Обнадійливий прогрес за останні кілька днів. Стів Віткофф і я вдячні президенту Трампу за його лідерство, а нашим українським, європейським і російським колегам – за конструктивну взаємодію», – написав Кушнер.

За його словами, попереду залишається складна робота, однак нині є реальна можливість вийти за межі війни та створити основу для тривалого миру, безпеки й добробуту майбутніх поколінь.

«Попереду ще багато складної роботи, але ми маємо реальну можливість залишити цю війну позаду та побудувати основу для тривалого миру, безпеки й добробуту на покоління вперед», – зазначив Кушнер.

Варто зазначити, що спецпредставник Трампа не зміг особисто приїхати на переговори разом з Стівеном Віткоффом, але долучився до переговорів в онлайн-форматі, що підтвердив речник російського диктаторато Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Головною темою зустрічі має стати безпека обох країн після завершення війни.

Заява пролунала після переговорів президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися 21 жовтня в Санкт-Петербурзі. До розмови в онлайн-форматі також долучився зять американського президента Джаред Кушнер.