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Трамп знайшов винних у падінні фондового ринку США після виборів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп знайшов винних у падінні фондового ринку США після виборів
Трамп пов'язав перемогу демократів із різким падінням фондового ринку
фото: АР

Американський президент заявив про один із найгірших днів для бірж і попередив про скорочення пенсійних накопичень громадян

Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію в падінні американського фондового ринку після проміжних виборів до Конгресу, які відбулися 3 листопада 2026 року. За словами американського лідера, результати голосування негативно вплинули на біржові показники та пенсійні заощадження громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа в соціальній мережі Truth Social.

Глава Білого дому заявив, що фондовий ринок США пережив один із найгірших днів у своїй історії. На його переконання, причиною падіння стала перемога демократів на проміжних виборах, після яких Республіканська партія втратила контроль над Конгресом.

Трамп наголосив, що раніше американський фондовий ринок досягнув рекордних показників, однак результати голосування, за його оцінкою, перекреслили попередні досягнення.

«Фондовий ринок пережив один із найгірших днів в історії через результати виборів. Як же це сумно! Нам знадобилося стільки зусиль, щоб досягти небаченого раніше рівня, і ось маємо такий результат. Ваші пенсійні заощадження відповідно скоротилися. Пам’ятайте, винні були не республіканці, а демократи», – написав президент США.

Особливу увагу американський лідер приділив впливу біржового падіння на пенсійні накопичення громадян. Він стверджує, що через зниження вартості акцій американці втратили частину своїх заощаджень.

Йдеться, зокрема, про пенсійні рахунки, які широко використовуються у Сполучених Штатах. Вони передбачають накопичення коштів для виходу на пенсію, зокрема через інвестування у фондові інструменти.

Вартість таких накопичень залежить від ситуації на фінансових ринках. Якщо акції та інші активи дешевшають, поточна вартість відповідних пенсійних портфелів також здатна знижуватися.

Водночас Трамп не навів конкретних даних про масштаби втрат американців або показники фондових індексів, які підтверджували б його твердження про один із найгірших біржових днів в історії.

Попри негативну оцінку ситуації, президент закликав громадян зберігати впевненість у майбутньому американської економіки. Він запевнив, що Сполучені Штати незабаром стануть більшими та сильнішими, ніж будь-коли раніше.

Заява Трампа пролунала після перемоги демократів на проміжних виборах, результати яких викликали занепокоєння серед частини інвесторів.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, перемога Демократичної партії на виборах 3 листопада спричинила падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси та акцій технологічних компаній на азійських біржах. Інвестори занепокоїлися можливим посиленням регулювання будівництва дата-центрів, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту.

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Теги: економіка Дональд Трамп гроші вибори у США

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