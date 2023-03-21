Головна Країна Політика
search button user button menu button

Замість «Укроборонпрому». Кабмін створив нове акціонерне товариство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Замість «Укроборонпрому». Кабмін створив нове акціонерне товариство
фото ілюстративне

Рішенням уряду утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100% акцій якого належать державі

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, ухвалив рішення про перетворення «Укроборонпрому» на акціонерне товариство. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, рішенням уряду утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну «Укроборонпром».

Крім того, затверджено статут АТ «Українська оборонна промисловість» та положення про наглядову раду товариства.

«Статутний капітал товариства становить 237 млн грн і формується за рахунок майна державного концерну «Укроборонпром» згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства», – зазначив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії.

Крім того, працівник «Укроборонпрому» корегував обстріли Києва та зливав розвіддані.

Теги: Укроборонпром Кабмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
10 лютого, 03:00
Дрон уже практично готовий і проходить випробування
Укроборонпром розробляє «дрон-камікадзе, який повертатиметься назад»
11 грудня, 2022, 06:43
БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії
БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії
2 сiчня, 17:56

Політика

Замість «Укроборонпрому». Кабмін створив нове акціонерне товариство
Замість «Укроборонпрому». Кабмін створив нове акціонерне товариство
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки
Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки
Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»
Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»
«Це свята святих». Порошенко назвав дві проблеми військових, які негайно має вирішити Зеленський
«Це свята святих». Порошенко назвав дві проблеми військових, які негайно має вирішити Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
48K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
21K
У Криму вибухи та стрілянина
13K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
Ордер на арешт Путіна: уряд Угорщини підтвердив блокування спільної заяви з ЄС
6778
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту