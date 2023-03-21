Замість «Укроборонпрому». Кабмін створив нове акціонерне товариство

Рішенням уряду утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100% акцій якого належать державі

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, ухвалив рішення про перетворення «Укроборонпрому» на акціонерне товариство. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, рішенням уряду утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну «Укроборонпром».

Крім того, затверджено статут АТ «Українська оборонна промисловість» та положення про наглядову раду товариства.

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«Статутний капітал товариства становить 237 млн грн і формується за рахунок майна державного концерну «Укроборонпром» згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства», – зазначив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії.

Крім того, працівник «Укроборонпрому» корегував обстріли Києва та зливав розвіддані.