«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО

120-мм міна – перший продукт спільного виробництва з країною-членом НАТО

Державний концерн «Укроборонпром» та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Про це повідомили в пресслужбі державного концерну.

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Це перший продукт спільного виробництва з країною-членом Альянсу. Днями було укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження. Невдовзі їх отримають українські військові.

«120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав. Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку», – розповіли в Укроборонпромі.

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фото: Укроборонпром

120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами – понад 8 кілометрів. За інформацією концерну, такий міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї. Його активно використовують у бойових діях проти російських загарбників.

«Укроборонпром» не назвав країну НАТО, з якою підписано договір.

Нагадаємо, що після візиту Зеленського до Бельгії керівник Офісу президента Єрмак написав, що «питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене».