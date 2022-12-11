Україна розробляє «дрон-камікадзе», який повертатиметься назад

Україна активно працює над розробкою власних безпілотників, які є одним із найбільш ефективних видів озброєнь у війні проти Росії

Зараз ведеться робота над створенням дронів-камікадзе для ЗСУ, які за своїми характеристиками нагадуватимуть іранські «шахеди», але з певними особливостями. Про це розповів представник концерну Олег Болдирєв в інтерв’ю виданню «Настоящее время».

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За його словами, нинішня війна рухається у напрямку битви роботизованих безпілотних систем і Україна активно працює над тим, аби забезпечити ними власних захисників у необхідній кількості. За словами представника «Укроборонпрому», вже незабаром ЗСУ отримають на озброєння новий безпілотник, який допоможе їм завдавати ударів по тилу противника.

Болдирєв зазначає, що дрон уже практично готовий і проходить випробування. За характеристиками БПЛА схожий на іранські дрони-камікадзе, але має певні особливості, які роблять його унікальним.

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«Він уже є. Я назвав би його «нульовим пацієнтом». Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть «камікадзе» із можливістю повернення», – сказав він.

Болдирєв пояснив, що можливість «повернення» означає, що дрони зможуть атакувати ворожі цілі по декілька разів. Дальність польоту нових БПЛА складає 1 тис. кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кг.

В «Укроборонпромі» підкреслили, що розроблена модель безпілотників частково складається з деталей іноземного виробництва, проте розробка програмного забезпечення, засоби зв’язку з наземними станціями, збирання та технічне обслуговування дронів здійснюється вітчизняними спеціалістами.

Раніше повідомлялось, що державний концерн «Укроборонпром» розпочав серійне виробництво вітчизняних боєприпасів.