БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії

Співробітники концерну під час закупівлі військового обладнання для ЗСУ розтратили 5,4 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру шістьом співробітникам одного з підприємств концерну «Укроборонпром» за розтрату 5,4 млн грн під час закупівлі військового обладнання для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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«Ці службовці, зловживаючи своїм становищем, уклали договори з фізичними особами підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згадані товари не відповідали умовам договору, проте були передані одній з військових частин Збройних сил України для виконання бойових завдань. Неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання.

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«За результатами проведення слідчих дій, комплексу судових експертиз та інших доказів підтверджено факти не відповідності технічним умовам згаданої продукції», – зазначили в БЕБ.

Шести службовим особам підприємства, детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України – видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які спричинили тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому».