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Заступник Єрмака отримав нову посаду в МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заступник Єрмака отримав нову посаду в МЗС
На Банковій ексзаступник Єрмака займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Сибіга раніше був заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака

Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в Офісі президента. Про це йдеться в повідомленні уряду.

Натомість уряд ухвалив рішення звільнити Миколу Точицького з поста заступника глави МЗС Дмитра Кулеби.

Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Сибіга був заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Зокрема, його призначили у травні 2021 року. Сибіга займався в Офісі президента питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародні відносини». Одружений, виховує трьох дітей.

У 1997-1998 роках Сибіга був аташе, третім, згодом другим секретарем Міністерства закордонних справ України. У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

У 2002-2003 роках – перший секретар Міністерства закордонних справ України. А протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

У 2008-2012 роках працював радником-посланником посольства України у Польщі.

У 2012-2016 роках очолював посаду директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Сибіга у 2016-2021 роках також був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року. А з травня 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Раніше «Главком» повідомляв, що кадрові зміни торкнуться міністерства закордонних справ. Замість Дмитра Кулеби відомство, за попереднім планом, мав очолити перший заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга

До слова, уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ

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Теги: Дмитро Кулеба МЗС Андрій Сибіга Офіс президента

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