Головна Країна Політика
search button user button menu button

АРМА отримала нову символіку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
АРМА отримала нову символіку (фото)
Емблемою АРМА став чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Емблема і прапор АРМА є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до структури

Президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це йдеться в указі президента  №157/2024.

Зокрема, емблемою АРМА став чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору. На щиті у центрі вміщено зображення сови з розгорнутими крилами, вище якого – знак княжої держави Володимира Великого, нижче – п'ять п'ятипроменевих зірок. Усі зображення золотого кольору.

Натомість прапором Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є прямокутне полотнище сіро-сталевого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

«У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зображення емблеми на прапорі має додаткову чорну облямівку, ширина якої становить 1/3 ширини основної облямівки. Висота зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні», – йдеться в указі президента.

Прапор Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Прапор Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав перший у 2024 році указ. Йдеться про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.

Раніше Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

До слова, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу, відбувся у четвер, 7 березня.

Читайте також: АРМА очима Єврокомісії: роботи непочатий край
Теги: АРМА Володимир Зеленський указ Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ISW вважає, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій
Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни: деталі від ISW
3 березня, 14:45
«Зеленський чітко сказав, що треба змінювати думку європейського суспільства»
Пресконференція Зеленського. Чому не варто критикувати президента
26 лютого, 14:15
не хоче, щоб ]q нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів
Зеленський прокоментував можливість участі Росії у саміті щодо формули миру
25 лютого, 17:24
Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи
Вступ України в ЄС: коли Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів
24 лютого, 19:25
Дата візиту Зеленського остаточно не підтверджена
Зеленський незабаром відвідає Вірменію
23 лютого, 20:52
Володимир Зеленський також розповів про розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
Зеленський заявив про посилення Повітряних сил
22 лютого, 22:59
Грицак: «Влада створила нам завищені очікування, з яких ми можемо легко опинитися у депресії. А нам треба націлитися на середню лінію»
Відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському
20 лютого, 14:50
Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки
Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки
16 лютого, 13:46
Зеленський поінформував про ситуацію на кордоні з Польщею
Зеленський поінформував про ситуацію на кордоні з Польщею
15 лютого, 22:50

Політика

АРМА отримала нову символіку (фото)
АРМА отримала нову символіку (фото)
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія
Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей
Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей
ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі
ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі
Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для ЗСУ (фото)
Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для ЗСУ (фото)
Стефанчук порівняв ідею бронювання за гроші із середньовічним «податком на боягузтво»
Стефанчук порівняв ідею бронювання за гроші із середньовічним «податком на боягузтво»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
9003
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
8747
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
5896
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4075
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3846
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua