АРМА отримала нову символіку (фото)

Емблема і прапор АРМА є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до структури

Президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це йдеться в указі президента №157/2024.

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Зокрема, емблемою АРМА став чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору. На щиті у центрі вміщено зображення сови з розгорнутими крилами, вище якого – знак княжої держави Володимира Великого, нижче – п'ять п'ятипроменевих зірок. Усі зображення золотого кольору.

Натомість прапором Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є прямокутне полотнище сіро-сталевого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

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«У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зображення емблеми на прапорі має додаткову чорну облямівку, ширина якої становить 1/3 ширини основної облямівки. Висота зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні», – йдеться в указі президента.

Прапор Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав перший у 2024 році указ. Йдеться про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.

Раніше Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

До слова, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу, відбувся у четвер, 7 березня.