У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)

Володимир Зеленський зазначив, що два роки тому світ не вірив в Україну й не розумів зловісної сутності Росії

У другу річницю визволення Київської області від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун, і вручив державні нагороди.

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Воїни почесної варти встановили кошик квітів від Глави держави до пам’ятного знака «Янголам перемоги».

«Сьогодні ми згадуємо битву, яка відбулася вже два роки тому, але яку ніколи не можна забувати. Той час багато в чому визначив долю Української держави. Саме тут, у боях за Мощун, і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста й села Київщини, була визначена доля України та української столиці. Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ. Тоді всім у світі стало очевидно, якими є українці та що таке путінська Росія», – наголосив Президент, звертаючись до присутніх.

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Володимир Зеленський зазначив, що два роки тому світ не вірив в Україну й не розумів зловісної сутності Росії, але побачив силу єднання наших людей, хоробрість та ефективність українських воїнів.

«Все тоді змінилося – у лютому – березні 22-го, саме в таких битвах, у таких проявах героїзму наших людей і ницості нашого ворога. У нас тоді ще не було такої сильної зброї, яка є зараз, але в нас уже тоді було головне – це сміливість людей та вміння українців зробити правильний вибір. Вибір заради України, заради людяності, заради перемог у боротьбі проти російського зла. Я дякую всім, хто тоді захистив Київ. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей», – сказав він.

Під час хвилини мовчання прозвучали імена 118 захисників, які загинули в боях за село Мощун фото: офіс президента

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, полеглих за свободу України.

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Під час хвилини мовчання прозвучали імена 118 захисників, які загинули в боях за село Мощун, відбиваючи вторгнення російських окупантів.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби безпеки України.

Зокрема, відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» отримав учасник оборони Києва, підполковник ДПСУ Микола Дем'янюк, який організував оборону на найбільш небезпечному й важкому напрямку просування ворога в районі Мощуна. Він також відзначився під час боїв на Харківщині.

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У боях за міста й села Київщини була визначена доля України та столиці – Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, полеглих у битві за Мощун фото: офіс президента

Крім того, Глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, медаль «За військову службу Україні».

У заходах на території майбутнього меморіалу «Янголи перемоги» також були присутні рідні, близькі й побратими полеглих захисників України.

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У вшануванні взяли участь: військове керівництво, зокрема Головнокомандувач ЗСУ, керівники розвідки, СБУ, ДПСУ, а також міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Офісу Президента, секретар РНБО та інші.

Меморіал «Янголи перемоги» створюється на території лісу неподалік Мощуна, де відбувалися одні з найзапекліших боїв з оборони Києва від російських окупантів у березні 2022 року.