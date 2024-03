Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відкидати спроби Росії пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, тому що це брехня. Відповідну заяву він написав у соцмережі Х.

Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий». Зокрема диктатор збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, про російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнення в Україну.

