Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»

Дмитро Кулеба закликав світ не пов'язувати Україну із терактом у Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відкидати спроби Росії пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, тому що це брехня. Відповідну заяву він написав у соцмережі Х.

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Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий». Зокрема диктатор збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, про російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнення в Україну.

Putin lied about the 1999 apartment building bombings, 2000 Kursk submarine disaster, 2004 Beslan school siege, murders of Politkovskaya in 2006, Magnitsky in 2009, Nemtsov in 2015, and many other critics, Russian soldiers occupying Crimea, the downing of MH17, and plans to… Будь ласка, читайте текст після реклами March 24, 2024

«Путін – патологічний брехун. У тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень. Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише до українців, а й до всього Заходу», – написав Кулеба.

Нагадаємо, що раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, у майбутньому на Росію чекають масові теракти та локальні війни, відбудеться історично детермінований розпад.