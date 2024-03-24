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Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий»
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба закликав світ не пов'язувати Україну із терактом у Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відкидати спроби Росії пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, тому що це брехня. Відповідну заяву він написав у соцмережі Х.

Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий». Зокрема диктатор збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, про російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнення в Україну.

«Путін – патологічний брехун. У тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень. Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише до українців, а й до всього Заходу», – написав Кулеба.

Нагадаємо, що раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, у майбутньому на Росію чекають масові теракти та локальні війни, відбудеться історично детермінований розпад.

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Теги: росія Україна Дмитро Кулеба теракт Москва путін

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