Україна отримає €5 млрд на військову підтримку від фонду миру – МЗС

Міністр закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів

Дмитро Кулеба висловив вдячність колегам за прийняте рішення щодо надання додаткової фінансової допомоги

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про призначення додаткових €5 мільярдів військової допомоги Україні з Європейського фонду миру. Про це йдеться на сайті МЗС.

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У засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який висловив свою вдячність колегам за прийняте рішення щодо надання додаткової фінансової допомоги.

Зокрема, Дмитро Кулеба подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

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«Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення», – заявив міністр.

У понеділок, 18 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС фото: МЗС

Дмитро Кулеба зауважив, що українські воїни зараз є єдиною лінією європейської оборони проти агресивної путінської Росії, яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців.

«Український солдат – єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі», – сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна виконала усі 4 кроки, визначені Єврокомісією в рамках Пакету розширення. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для практичного початку переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.

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Нагадаємо, посли ЄС схвалили €5 млрд на закупівлю зброї Україні.

Стало відомо, що фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.