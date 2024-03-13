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Глобальний саміт миру. Росія зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глобальний саміт миру. Росія зробила заяву
За словами речниці російського МЗС, саміт миру у Швейцарії спрямований на «просування ультимативної «формули Зеленського»
фото з відкритих джерел

Як повідомило російське МЗС, Москва відмовиться від участі в мирному саміті

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити. Про це повідомляє російське видання Tass.

Захарова вважає, що конференція у Швейцарії спрямована на «просування ультимативної «формули Зеленського», під якою, вона, ймовірно, має на увазі підтриману кількома десятками держав українську формулу миру.

Принагідно Захарова розкритикувала Швейцарію за «втрату» нейтрального статусу через приєднання до санкцій проти Росії.

«Досвід Мінських угод і російсько-українських переговорів до 2022 року показав недоговороздатність Києва і Заходу. У всіх випадках їм був потрібен не мир, а перемир'я після поразок ЗСУ, щоб наростити військовий потенціал України і продовжити бойові дії», – додала вона.

Речниця повторила пропагандистську тезу Кремля про те, що Росія «залишається відкритою до переговорів» щодо розв’язаної нею ж повномасштабної війни в Україні, але на своїх умовах, які відкрито порушують міжнародне право.

Нагадаємо, на другому глобальному саміті миру, після підготовки відповідного плану, Україна готова розглядати запрошення представників Росії.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

Раніше президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган заявив, що мирні плани, які виключають Росію, «не дадуть жодних результатів».

До слова, Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.

Теги: МЗС росія саміт війна Володимир Зеленський

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