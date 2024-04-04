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Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд

Катерина Іванова
glavcom.ua
Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України можуть розділити на на два окремих міністрества
фото з відкритих джерел

Зміни передбачаються у міністерстві економіки, інфраструктури та міністерстві закордонних справ

Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел в уряді на та Банковій.

Чинного віце-прем’єр-міністра з відновлення України, очільника міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова планується усунути з посади. На його місце Офіс президента планує призначити Юлію Свириденко, яка наразі є міністром економіки України та першою віце-прем'єр-міністеркою України. Кубраков, який не так давно був президентським фаворитом і навіть входив до шорт-листа кандидатів на прем'єрську посаду, випав з довіри Банкової. Проте досі користується заступництвом Вашингтона. Зокрема посольства США в Україні. І саме цей фактор досі страхував його від звільнення.

Також міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділене на два окремих міністерства: міністерство інфраструктури та міністерство розвитку громад.

Замість Юлії Свириденко міністерство економіки очолить Олександр Камишін, який на даний момент займає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Джерела повідомляють, що також буде звільнена Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кадрові зміни торкнуться й міністерства закордонних справ. Замість Дмитра Кулеби відомство, за попереднім планом, очолить чинний перший заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга. 

До слова, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також ймовірно отримає ще одну посаду в одному з міністерств.

Плани щодо кадрових змін підтверджують і в уряді, і в парламенті, і в Офісі президента. Втім, співрозмовники «Главкома» у монобільшості зауважують, що всі ці плани ротації урядовців можуть наштовхнутися на відсутність голосів за призначення в сесійній залі. Як варіант розглядається призначення урядом перших заступників міністрів, які після звільнення глав міністерств посядуть їхні місця у статусі виконувачів обов'язків. Зокрема таку процедуру у першу чергу можуть використати при призначенні Сибіги до МЗС. Але керівництво монобільшості сподівається все-таки вирішити питання з голосами та провести роботу з нардепами до найближчих засідань Верховної Ради, які заплановані на середину наступного тижня. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Також уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ. 

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Теги: Кабмін міністр кадрові зміни Міністерство інфраструктури президент звільнення Андрій Сибіга Володимир Зеленський

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