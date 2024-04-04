Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України можуть розділити на на два окремих міністрества

Зміни передбачаються у міністерстві економіки, інфраструктури та міністерстві закордонних справ

Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел в уряді на та Банковій.

Чинного віце-прем’єр-міністра з відновлення України, очільника міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова планується усунути з посади. На його місце Офіс президента планує призначити Юлію Свириденко, яка наразі є міністром економіки України та першою віце-прем'єр-міністеркою України. Кубраков, який не так давно був президентським фаворитом і навіть входив до шорт-листа кандидатів на прем'єрську посаду, випав з довіри Банкової. Проте досі користується заступництвом Вашингтона. Зокрема посольства США в Україні. І саме цей фактор досі страхував його від звільнення.

Також міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділене на два окремих міністерства: міністерство інфраструктури та міністерство розвитку громад.

Замість Юлії Свириденко міністерство економіки очолить Олександр Камишін, який на даний момент займає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Джерела повідомляють, що також буде звільнена Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кадрові зміни торкнуться й міністерства закордонних справ. Замість Дмитра Кулеби відомство, за попереднім планом, очолить чинний перший заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

До слова, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також ймовірно отримає ще одну посаду в одному з міністерств.

Плани щодо кадрових змін підтверджують і в уряді, і в парламенті, і в Офісі президента. Втім, співрозмовники «Главкома» у монобільшості зауважують, що всі ці плани ротації урядовців можуть наштовхнутися на відсутність голосів за призначення в сесійній залі. Як варіант розглядається призначення урядом перших заступників міністрів, які після звільнення глав міністерств посядуть їхні місця у статусі виконувачів обов'язків. Зокрема таку процедуру у першу чергу можуть використати при призначенні Сибіги до МЗС. Але керівництво монобільшості сподівається все-таки вирішити питання з голосами та провести роботу з нардепами до найближчих засідань Верховної Ради, які заплановані на середину наступного тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Також уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ.