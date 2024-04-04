Для чого Ростислав Шурма позичав братові сотні мільйонів? У суді розвалилася справа заступника Єрмака

Ростислав Шурма показував у декларації гігантські позики братові, аби…?

Печерський райсуд Києва не знайшов реального конфлікту інтересів у діях заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми і закрив справу, не зважаючи на наполягання Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними протоколу НАЗК, який надійшов до суду, Шурмі інкримінувалося використання своїх владних повноважень в умовах реального конфлікту інтересів на користь рідного брата Олега Шурми.

Йдеться про діяльність у 2022 році Комітету з електроенергетики для обговорення проблемних питань у сфері енергетики України під головуваннями Ростислава Шурми. У ході засідань звучало питання про погашення заборгованості перед виробниками електроенергії за «зеленим тарифом».

Не секрет, що одним із гравців на цьому ринку є рідний брат заступника глави Офісу Олег Шурма. Він володіє низкою компаній: ТОВ «КД Енереджі 2», ТОВ «Відновнювальна енергія Запоріжжя», ТОВ «Фотон Енерджі», ТОВ «Солар парк девелопмент», ТОВ «Солен енерджі», ТОВ «Соларфілд-1», ТОВ «Ламбро»). Станом на липень 2022 року заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» перед компаніями Шурми сягала 253,7 млн грн.

У серпні 2023 року журналісти Bihus.Info випустили сюжет , у якому йшлося про сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Вони навіть в окупації отримували оплату за «зеленим тарифом» до літа 2023 р. З липня 2022 по липень 2023 роках ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за «зеленим тарифом» від державного підприємства «Гарантований покупець».

Разом із тим на братові-підприємцю висить чимала заборгованість перед сім’єю заступника керівника Офісу президента. За даними е-декларації за 2023 рік, Ростислав Шурма зазначив позику брату Олегу на суму 165,73 млн грн. Дружина посадовця Юлія теж підтримала бізнесмена, задекларувавши 30,7 млн грн позики. Також із реєстру декларацій відомо, що протягом 2020-2023 років Олег Шурма повернув брату з Офісу президента 31,65 млн грн, а його дружині – 20 млн грн, які він у них раніше позичив.

дані реєстру декларацій

Отже, робить висновок НАЗК, приватний інтерес Ростислава Шурми полягав «у зацікавленості створення та участі в роботі майданчика для обговорення ситуації в енергетичній сфері, здійснення впливу на прийняття рішень відповідними державними органами… з метою створення умов для успішності бізнесу його брата, що повинно забезпечити повернення позичених коштів».

Висновок НАЗК: приватний інтерес Ростислава Шурми полягав у зацікавленості створення та участі в роботі майданчика для обговорення ситуації в енергетичній сфері… з метою створення умов для успішності бізнесу його брата ілюстрація НАЗК

У суді Ростислав Шурма відкинув звинувачення НАЗК. Пояснив, що насправді не існувало жодного Комітету з електроенергетики. Це були зустрічі, на яких учасники обмінювалися думками задля вирішення гострих проблем в умовах воєнного стану. Ніхто не вів протоколів і нікому не давав доручень. Результати дискусій фіксувалися у виглядів нотаток, які розсилали для відома їх учасникам.

Що стосується питання ліквідації боргів за «зеленим тарифом», то, за словами Шурми, його цілеспрямовано ніколи не було у фокусі обговорень Комітету. Окрім того, жодного впливу на функціонування ринку «зеленої» енергетики не могло бути, оскільки повноважень щодо прийняття будь-яких рішень в цій сфері Комітет не мав. Відповідно, підсумував заступник Єрмака, не було жодного реального конфлікту інтересів, яке побачило НАЗК.

Захисник Ростислава Шурми просив суд закрити справу, оскільки немає складу адміністративних правопорушень. Він посилався на офіційні відповіді Міністерства енергетики, ДП «Гарантований покупець» і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які в один голос заявили: за результатами вказаних зустрічей не отримували вказівок від Офісу президента.

Окремо захисник переконував суд у тому, що в матеріалах справи відсутні які-небудь дані, які вказували б на причино-наслідковий зв’язок між професійною діяльність заступника керівника Офісу президента та розвитком бізнес інтересів його брата Олега Шурми або інших членів сім’ї та родини.

Суддя Світлана Шапутько занурилася у повноваження Ростислава Шурми, його електронні декларації, де відображено позики рідному брату та дослідила борги ДП «Гарантований покупець» перед компаніями Олега Шурми.

Отже, перший висновок судді: Ростислав Шурма знав про наявність у свого брата бізнесу у сфері альтернативної енергетики, здійснював інвестування у бізнес брата в сфері електроенергетики. Далі більше: «…сфера електроенергетики може виступати сферою зацікавленості Ростислава Шурми, оскільки в нього потенційно може бути наявний приватний інтерес, зумовлений особистими та сімейними стосунками з фізичною особою - його братом», – сказано у постанові суду.

Перший висновок судді: Ростислав Шурма знав про наявність у свого брата бізнесу у сфері альтернативної енергетики витяг із постанови суду

Потім суддя взялася з’ясовувати: чи була суперечність між приватним інтересом Ростислава Шурми та його службовими або представницькими повноваженнями? Зокрема, Феміда так і не спромоглася підтвердити вагу протоколів Комітету з електроенергетики, зокрема, це стосувалося безпосередньо реакцій державних органів. Проте суд чітко аргументував: законодавство України не передбачає правових наслідків за виконання/ невиконання приписів, прийнятих за результатами обговорень на Комітеті з електроенергетики, який очолював Шурма.

Також до уваги суддя Шапутько взяла пояснення голови правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго», екскерівника ДП «Гарантований покупець» і член наглядової ради «Укренерго» – усі троє заявили: відвідування Комітету з електроенергетики не було обов’язковим! Феміда зі свого боку зауважила, що протоколи засідань Комітету носили рекомендаційний характер.

Іще суд ознайомився з відповідями державних інституцій, про які згадував захисник Шурми. Зокрема, Міненерго стверджувало: наради за участю Ростислава Шурми не позиціонувались як засідання окремого «Комітету енергетики». Це був майданчик для обговорення проблемних питань роботи об’єктів електроенергетичного комплексу та функціонування ринку електричної енергії. Міністрество додало, що, згідно з Положенням про Офіс президента, затвердженого указом глави держави, Офіс має право скликати наради та залучати до участі у вивченні окремих питань працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Отож, суддя Світлана Шапутько дійшла висновків: «…матеріалами провадження не доводиться наявність у Ростислава Шурми повноважень на прийняття рішень, які були б обов`язковими до виконання або будь-яким чином могли вплинути на надання послуг ДП «Гарантований покупець» і ПАТ «НЕК Укренерго» щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії за «зеленим тарифом». У тому числі, й перед товариствами, кінцевим бенефіціаром яких є рідний брат Олег Шурма». Відповідно, відсутній реальний конфлікт інтересів у діях заступника керівника Офісу президента, додала суддя.

Кілька слів про саму служительку Феміди, яка розглядала справу Шурми. За даними ЗМІ, Світлана Шапутько захистила дисертацію під керівництвом нинішнього заступника керівника Офісу президента Олега Татарова у травні 2018 року.

У 2021 році суддя Шапутько потрапила до бази правозахисної ініціативи «Правотворець», яка збирає переслідувачів за політичними мотивами. Її туди внесли через відмову у відводі своєї колеги, коли та розглядала арешт активіста Романа Ратушного після протестів на Банковій в лютому 2020-го. Жодних пояснень чи аргументів під розгляду відводу не навела; про сам розгляд не попередила адвокатів активіста.

Варто додати: у червні 2022 року під Ізюмом загинув голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» і військовослужбовець Роман Ратушний. З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже з побратимами звільняли Тростянець.

Віталій Тараненко, «Главком»