Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото)
Українці сприйняли розіграш із гумором, однак деякі розлютилися
Засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, якого призначили заступником міністра оборони, про своє звільнення. Відповідну світлину заяви він опублікував у Facebook.
Першоквітневий жарт спершу можна було сприйняти серйозно, тож деякі користувачі соцмережі засмутилися через ніби таке рішення Дейнеги. Та більшість відреагували з гумором.
Проте деякі українці негативно сприйняли такий жарт і вважають такі розіграші недоречними.
Нагадаємо, у лютому Віталія Дейнегу, засновника благодійного фонду «Повернись живим», було призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова.
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