Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото)

Віталія Дейнегу нещодавно було призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Українці сприйняли розіграш із гумором, однак деякі розлютилися

Засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, якого призначили заступником міністра оборони, про своє звільнення. Відповідну світлину заяви він опублікував у Facebook.

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Першоквітневий жарт спершу можна було сприйняти серйозно, тож деякі користувачі соцмережі засмутилися через ніби таке рішення Дейнеги. Та більшість відреагували з гумором.

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Проте деякі українці негативно сприйняли такий жарт і вважають такі розіграші недоречними.

Нагадаємо, у лютому Віталія Дейнегу, засновника благодійного фонду «Повернись живим», було призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова.