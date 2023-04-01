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Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото)
Віталія Дейнегу нещодавно було призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
фото з відкритих джерел

Українці сприйняли розіграш із гумором, однак деякі розлютилися

Засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, якого призначили заступником міністра оборони, про своє звільнення. Відповідну світлину заяви він опублікував у Facebook.

Першоквітневий жарт спершу можна було сприйняти серйозно, тож деякі користувачі соцмережі засмутилися через ніби таке рішення Дейнеги. Та більшість відреагували з гумором.

Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото) фото 1

Проте деякі українці негативно сприйняли такий жарт і вважають такі розіграші недоречними.

Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото) фото 2

Нагадаємо, у лютому Віталія Дейнегу, засновника благодійного фонду «Повернись живим», було призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова

Теги: Кабмін українці звільнення

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Політика

Заступник міністра оборони Дейнега написав заяву на звільнення: жарт шокував мережу (фото)
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