Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Оформити або поновити паспорт громадянина України можна в деяких країнах ЄС
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, де українці можуть оформити за кордоном паспорти громадян України (ID-картки).
Про це Міністерсво з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у своєму Телеграмі.
«Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України (ID-картку) у підрозділах державного підприємства «Документ», розміщених за межами України», – ідеться в повідомленні.
Наразі підрозділи працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.
До слова, для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.
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