Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі

Оформити або поновити паспорт громадянина України можна в деяких країнах ЄС

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, де українці можуть оформити за кордоном паспорти громадян України (ID-картки).

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Про це Міністерсво з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у своєму Телеграмі.

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«Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України (ID-картку) у підрозділах державного підприємства «Документ», розміщених за межами України», – ідеться в повідомленні.

Наразі підрозділи працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.

До слова, для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.