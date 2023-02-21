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Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова
EPA/UPG

Новими заступниками міністра оборони стали Шевченко та Дейнега

На сьогоднішньому засідання уряд ухвалив кілька кадрових рішень. Зокрема призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Віталія Дейнегу, засновника благодійного фонду «Повернись живим», призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

А експосла України в Канаді та екснардепа Андрія Шевченка заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Раніше Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра.

Нагадаємо, наприкінці січня журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або втричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. 

За тилове забезпечення ЗСУ відповідав заступник Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який після скандалу подав у відставку. Міноборони вважає, що його звільнення дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів.

Спершу працівники ДБР повідомили Шаповалову про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Після цього він опинився під вартою: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику Резнікова.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков відкинув звинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.

Постачальник продуктів заявив про «навмисну маніпуляцію» та заперечив звинувачення у завищенні цін. 

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Теги: Кабмін уряд Міноборони Олексій Резніков

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