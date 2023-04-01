Буде новий Нюрнберг для росіян – звернення Зеленського

У першому саміті у Бучі взяли участь представники близько 50 країн

Учора, 31 березня, до дня звільнення Бучі від окупації Росії за участі президента України та лідерів європейських країн були проведені саміт, переговори та друга конференція United for Justice. Про це заявив президент у своєму зверненні.

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«Відбулись наші спеціальні заходи – в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – «Об’єднані заради справедливості»...

Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії», – заявив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський заявив, що будуть знайдені інструменти та формати, аби усі причетні до звірств армії РФ отримали законні та справедливі вироки.

Президент також повідомив, що у першому Бучанському саміті, який відбувся сьогодні, взяли участь представники близько 50 країн. Володимир Зеленський подякував лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії та Молдови, які сьогодні відвідали Україну і вшанували пам’ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації.

Також Зеленський заявив, що на росіян чекатиме Нюрнберг.

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«Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів», – підсумував президент.

Нагадаємо, що вчора під час особистої зустрічі президент України та прем’єр-міністр Республіки Словенія підписали спільну декларацію, що сприятиме посиленню співпраці між двома країнами. Також у річницю звільнення Бучі від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.