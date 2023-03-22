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Тепло і без опадів: прогноз погоди на 22 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 22 березня
фото з відкритих джерел

Сьогодні максимальна температура сягне 14° вище нуля

У середу, 22 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 14° вище нуля вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці місцями синоптики прогнозуть тумани.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень прогріється до 9-14°. У Карпатах вдень очікується 4-9° вище нуля.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на 22 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів.

Уночі та вранці по області подекуди спостерігатиметься туман.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень прогріється до 9-14° вище нуля. У Києві вночі очікується 3-5° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 11-13°.

Теги: прогноз погоди весна українці

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