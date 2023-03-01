Сексист чи жертва маніпуляторки? Скандальне інтерв’ю з Іво Бобулом поділило українців на два табори

Українці вважають, що проблема не лише в Іво, але й в недотриманні журналістської етики під час інтерв'ю

Народний артист України Іво Бобул погодився стати героєм ютуб-програми блогерки Емми Антонюк «Це ніхто не буде дивитися», однак під час бесіди зі скандалом втік з інтерв'ю. Думки аудиторії розділилися. Певна частина глядачів дякує ведучій за інтерв'ю, адже, за їхніми словами, воно допомогло розкрити артиста, інші не бачать сексизму зі сторони Бобула і говорять про непрофесійність Антонюк.

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Відомий український співак Анатолій Матвійчук підтримав свого колегу Іво Бобула. У своєму Facebook Матвійчук написав, що конфлікт Іво з молодою журналісткою можна розглядати в різних аспектах – і він буде виглядати абсолютно по-різному.

«Перше, що хочеться сказати - суттєво змінились принципи журналістики. Раніше на факультетах журналістики існував такий важливий предмет як «Основи журналістської етики». Так от, якщо коротко, то ці принципи забороняють журналісту робити об'єктом своїх насмішок чи кепкувань», – пише Матвійчук.

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Співак додав, що не натякає, що Іво Бобула є якісь вади. Проте він додав, що Бобул людина з непростим характером. Колеги знають його жорсткість і особливу манеру спілкування, але ніхто й ніколи не ображався на нього, а тим більше не пробував конфліктувати з ним. «Бо кожен з нас не без гріха – у кожного свої прибамбаси, як кажуть у музичній тусовці» – написав він.

На думку Анатолія Матвійчука, журналістка Емма Антонюк перед інтерв'ю мала знати характер артиста, знайти певний алгоритм розмови, а не мати одну-єдину модель спілкування з усіма гостями. Він вважає, що Антонюк навмисно прагнула провокації, щоб зловити популярність на конфлікті з відомим артистом. Він написав, що в сучасній Україні існує дискримінація артистів за віком, зневажливо-зверхнє ставлення до всього попереднього творчого покоління.

Під дописом Матвійчука підтримують, проте деякі користувачі зазначили, що і артист, і журналістка вели себе невиховано.

Співак Віктор Павлік також підтримав Іво Бобула.

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Іншу думку висловила знайома журналістки Антонюк, журналістка Анна Айзенберг. На своїй сторінці у Facebook вона написала:

«І це така жесть, коли одне питання «чого Іво Бобул вчить свого 16-річного сина в ставленні до жінок» переросло в лютий сексизм і адіщє. Подивіться. Мені було водночас і стидно це дивитися, і смішно, і я переживала за Емму, яка на цьому місці точно не була готова до такого, але дуже круто впоралась».

Айзенберг вдячна Еммі Антонюк, яка для великої аудиторію транслює, що толерувати сексизм не треба. На її думку, Іво Бобул дуже гарний маркер пострадянської людини в Україні, який все ще плекає нав’язану у юність роль жінки. Причому на питання про свої зради він говорити не захотів, а про дівчат, «що кожного року міняють партнера», говорив зневажливо.

У коментарях до посту знову словесні баталії. Деякі українці переконані, що Іво Бобул сексист, і сподіваються, що в майбутньому українське суспільство стане більш відкритим та толерантним.

Попри те, що думка українців умовно розділилася на два табори, є третя група – ті, які не підтримують ні народного артиста, ні журналістку. Вони зазначають, що думка Іво Бобула справді хибна, але це його думка, і журналістка не мала так відстоювати власну позицію в інтерв'ю з зірковим гостем.

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Нагадаємо, що Іво Бобул вийшов на зв'язок після скандального інтерв'ю. Співак Іво Бобул заявив, що не давав згоди на публікацію інтерв'ю для ютуб-каналу.