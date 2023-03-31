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Президентка Молдови прибула з візитом в Україну (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президентка Молдови прибула з візитом в Україну (фото)
фото: Майя Санду/Твіттер

Наразі Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Бучі

Сьогодні, 31 березня, до України з візитом прибула президентка Молдови Майя Санду. Про це повідомляє Moldova Liberă.

«Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Бучі», – пише видання.

Згодом пресслужба Санду оприлюднила фотографію президента у Бучі.

«Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою згадуємо терор, вчинений проти мирного населення в Бучі рік тому. Ми вшановуємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування цих звірств і покарання винних», – написала Санду.

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває в Бучі у річницю звільнення міста з главою уряду Словаччини Едуардом Гегером, прем’єром Словенії Робером Голобом, прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем та президенткою Молдови Майєю Санду.

Лідери прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де були знайдені масові поховання вбитих мешканців Бучі.

Нагадаємо, сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

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Теги: розслідування місто населення звільнення Майя Санду відео Молдова

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