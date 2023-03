Президентка Молдови прибула з візитом в Україну (фото)

Сьогодні, 31 березня, до України з візитом прибула президентка Молдови Майя Санду. Про це повідомляє Moldova Liberă.

«Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Бучі», – пише видання.

Згодом пресслужба Санду оприлюднила фотографію президента у Бучі.

Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucha one year ago.



We honor and grieve the innocent.



Democracies must work together to ensure that these atrocities are investigated and punished. pic.twitter.com/O1NieaqYfH