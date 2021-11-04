«Це свинство». Аваков розповів, як відбувалися засідання РНБО

Аваков розкритикував роботу РНБО і заявив, що не згоден з усіма його рішеннями

Аваков розкритикував роботу РНБО і заявив, що не згоден з усіма його рішеннями

На думку ексміністра, впровадження санкцій державою щодо власних громадян є неприйнятним

Арсен Аваков вважає, що запроваджувати санкції відносно громадян України не можна. Про це колишній міністр внутрішніх справ України заявив під час інтерв’ю в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна 24». Також він поскаржився на закриті засідання РНБО.

«У моєму розумінні Україна має право захищатися санкціями від будь-яких іноземних агентів, громадян, осіб, компаній», – вважає ексміністр.

Аваков також додав, що відносно запровадження санкцій щодо громадян ще за його керівництва МВС відбувалися дискусії під час засідань РНБО.

«Є речі, які не можна порушувати, є інституційні тверді порядки: подобається мені – не подобається, не можна. Є надзвичайні речі, які можна зробити один раз. Це я готовий розуміти, коли ішлося про ситуацію із Медведчуком: там «межуюча» історія, оскільки Медведчук також громадянин України. Але там є ситуація пред’явлених звинувачень по зраді – це одна ситуація. Але коли ти штампуєш список із 30 людей (…) це не годиться…», – вважає Арсен Аваков.

Аваков розповів, як на засіданнях РНБО приймали рішення щодо санкцій.

«Я приходив і чекав. І мені за п'ять хвилин до цього давали папку. Я відкривав папку і уважно читав, потім піднімав голову і говорив: «Слухайте, а ось ця фірма – вона сюди внесена на підставі чого?». Вони кажуть: «Як? Подивіться, там є оперативна довідка». Я говорив: «Ну оперативна довідка – у мене таких довідок повний стіл завалений, вони – половина неправда, а половину треба доопрацьовувати. На підставі чого?». Це гігантська проблема. Це спрощення ситуації», – розповів колишній міністр.

Аваков вважає, що, крім усього іншого, неприпустимо членам РНБО так пізно давати матеріали із пропозиціями щодо санкцій.

«Я Данилову говорю: «Олексію, це ж свинство!», а він: «Ну не встигли розмножити», – сказав ексміністр внутрішніх справ.

Також Арсен Аваков зізнався, що напередодні відставки з посади очільника МВС мав відверту розмову з Зеленським.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що місця у списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавалися по 100-300 тис., а «випадкових» прізвищ там не було. Йдеться зокрема про травневі списки кримінальних ватажків від СБУ та МВС, які розроблялися, як заявлялося за допомогою ФБР, ЦРУ та інших закордонних спецслужб.

Нагадаємо, Арсен Аваков як міністр внутрішніх справ теж був членом РНБО, як і речник парламенту Дмитро Разумков, який тільки після своєї відставки у жовтні розкритикував рішення відомства.