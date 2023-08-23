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Збиття літака Пригожина. Банкова пояснила сигнал Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Збиття літака Пригожина. Банкова пояснила сигнал Путіна
Михайло Подоляк
фото: Офіс президента України

Російський диктатор усуває конкурентів перед виборами

Авіакатастрофа з з літаком ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина є сигналом, який Путін посилає політичним опонентам та російській еліті. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні «гарантії Лукашенка» та в не менш абсурдне «чесне слово» Путіна», – прокоментував посадовець.

За його словами, показове усунення Пригожина та командування ПВК «Вагнера» через два місяці після спроби перевороту – це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгенієм Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

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Теги: ПВК «Вагнер» Євген Пригожин Михайло Подоляк

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