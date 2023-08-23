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Авіакатастрофа з Пригожиним: мережа вибухнула мемами (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Авіакатастрофа з Пригожиним: мережа вибухнула мемами (фото)
За попередньою інформацією, Пригожин розбився на власному літаку, який підбила російська система ППО
фото: соцмережі

Деякі іноземні експерти припускають, що сам Путін міг бути причетним до авіакатастрофи з Євгенієм Пригожиним

У літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів, ймовірно був Євген Пригожин. Українці миттєво відреагували на збиття російського літака й створили нові жартівливі ілюстрації. 

«Главком» підготував кумедну добірку народної творчості про авіакатастрофу з Євгенієм Пригожиним.

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Нагадаємо, у літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів  міг бути Євген Пригожин. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на Росавіацію. За попередніми даними, у авіатрощі загинуло 10 осіб. Як пише видання Sky News, деякі іноземні експерти припускають: сам російський диктатор міг бути причетним до аварії, але, звісно, ​​це не може бути підтверджено, та й причина аварії досі невідома. 

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. 

«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України – ГУР), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК «Вагнер» в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», – заявив Буданов.

Він також наголосив на тому, що розвідка знає, що завдання на вбивство Пригожина було доручено ФСБ, але не можливо передбачити, чи ця операція буде успішною.

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Як відомо, російський диктатор Володимир Путін приїхав на захід в честь 80-річчя перемоги у Курській битві. Президент РФ виступив перед мешканцями під звуки оркестру. 

Соцмережі вбачають символізм у цьому відео. Адже вагнерівців називають «оркестр».

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Теги: розвідка відео диктатор Кирило Буданов президент українці смерть вбивство путін Міноборони Євген Пригожин

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