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Смерть Пригожина, гелікоптер РФ з екіпажем здався у полон. Головне за 23 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смерть Пригожина, гелікоптер РФ з екіпажем здався у полон. Головне за 23 серпня
фото з відкритих джерел

У Тверській області РФ розбився літак серед пасажирів значився власник «Вагнера» Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін

Власник ПВК «Вагнер» розбився на літаку, російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні, «Шахеди» зруйнували навчальний заклад на Сумщині. «Главком» зібрав у добірку новини 23 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Власник ПВК «Вагнер» розбився на літаку

У Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Як стало відомо згодом, серед пасажирів значився власник «Вагнера» Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін. Відомо, що на борту було 10 осіб – усі загинули. Попередньо, літак вразила російська ППО.

Зокрема, кілька керівників «Вагнера» підтвердили факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

У Росії відкрили кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгенієм Пригожиним. 

Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони. Згодом керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що Україна здійснила спецоперацію з російським гелікоптером Мі-8. Наразі вертоліт перебуває у Києві.

«Шахеди» зруйнували навчальний заклад на Сумщині

Російські загарбники атакували ударним дроном навчальний заклад у місті Ромни, що на Сумщині. Як зазначається, близько 10:05 у Ромнах російський ударний дрон Shahed влучив у навчальний заклад. Будівлю повністю зруйновано.

Згодом кількість жертв ворожого удару по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох людей. Також поранення отримали четверо місцевих жителів, які в момент удару проходили повз навчальний заклад.

Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати

Правоохоронці провели понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях,  вилучили понад 10 тис. особових медичних справ.

Правоохоронці уточнили, що слідчі дії проводилися у медико-соціальних експертних комісіях, військово-лікарських комісіях, військкоматах та за місцем проживання осіб, причетних до корупційних схем.

Поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії тощо.

Чоловіки ще однієї професії можуть отримати відстрочку від мобілізації

До Верховної Ради внесено законопроєкт № 9631, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів.

Ініціатори законопроєкту пропонують внести зміни до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом внесення до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, адвокатів. Але тільки тих, хто має стаж роботи не менше 10 років або внесений до Реєстру адвокатів, що надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

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Теги: Євген Пригожин ПВК Вагнера літак росія смерть

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