«Смерть Пригожина не є сюрпризом»: Sky News розкрив ймовірний задум Кремля

Колишній спеціальний радник армії США сказав, що не здивований, якби за катастрофою стояв Володимир Путін

У літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів міг бути Євген Пригожин. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на Росавіацію. За попередніми даними, у авіатрощі загинуло 10 осіб. Як пише видання Sky News, деякі іноземні експерти припускають: сам російський диктатор міг бути причетним до аварії, але, звісно, ​​це не може бути підтверджено, та й причина аварії досі невідома.

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Колишній офіцер британської розвідки заявив, раніше отримав інформацію про те, що проти Євгена Пригожина щось готується. «Кілька тижнів тому ми почули від джерела, що високопоставлені бізнес-спільноти уклали контракт із Пригожиним у Росії», – сказав Крістофер Стіл для Sky News. За його словами, було б «помилкою» припускати, що будь-яка спроба вбивства була санкціонована самим Володимиром Путіним.

«Але, звичайно, виглядає так, ніби це спроба помсти когось із еліти, можливо, когось дуже високого», – прокоментував колишній шпигун. Він додав, що вбивство ватажка вагнерівців «не було б сюрпризом».

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Колишній спеціальний радник армії США сказав Sky News, що абсолютно не здивований, якби за катастрофою стояв диктатор Володимир Путін. «Ми не повинні забувати, що зникнення або усунення деяких ворогів Путіна протягом багатьох років були пов'язані з підозрілими авіакатастрофами», – сказав Марк Вояджер. Як приклад, він навів смерть генерала Лебедя. Губернатор Красноярського краю загинув під час аварії вертольота Мі-8 у Саянах у 2002 році. Тоді депутат російського парламенту заявив, що катастрофа могла статися через диверсію. «До цього він балотувався в президенти і критикував чеченську війну, яку розпочав Путін», – пояснив Вояджер.

Він додав, що «не буде сюрпризом, якщо Путін знову обере метод, який забезпечує певне правдоподібне усунення людей», щоб усунути одного зі своїх ворогів. Він сказав, тепер буде цікаво спостерігати за тим, як швидко Росія намагатиметься прибрати до рук «бойову імперію» та фінансові активи Пригожина. «За подальшими кроками Кремля і путінського режиму ми дізнаємося, наскільки вони знали про це і були готові», – сказав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.

«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України – ГУР), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК «Вагнер» в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», – заявив Буданов.

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Він також наголосив на тому, що розвідка знає, що завдання на вбивство Пригожина було доручено ФСБ, але не можливо передбачити, чи ця операція буде успішною.