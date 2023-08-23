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Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»
Дмитро Уткін, заступник Євгена Пригожина
фото з відкритих джерел

Всього загинули 10 осіб

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. Про це передають росЗМІ.

Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

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Теги: Євген Пригожин літак росія

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