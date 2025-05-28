Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії

Глава держави: Я думаю, що Америка дуже сподівалася...

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невведення потужного пакету санкцій проти Росії було прогнозованим, адже США чекали на певні поступки від Москви. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Невведення сильного пакета санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни», – зазначив президент.

За словами Зеленського, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. Він додав, що це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою.

«Безумовно, є люди, які вважають, що якщо ввести сильні санкції, то можуть закритись можливості діалогу з «рускімі». Ми розуміємо, що в Америці такі люди є. Мені здається, що такі люди є і в Європі, які виступають саме за те, що треба залишати ланцюжки для цих перемовин і всі відповідно бояться таких дій», – наголосив глава України.

Зеленський додав: «Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у «рускіх» буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal. Джерела видання зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Як повідомлялося, законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.