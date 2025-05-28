Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії
За словами Зеленського, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля
фото: Офіс президента

Глава держави: Я думаю, що Америка дуже сподівалася...

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невведення потужного пакету санкцій проти Росії було прогнозованим, адже США чекали на певні поступки від Москви. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Невведення сильного пакета санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни», – зазначив президент.

За словами Зеленського, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. Він додав, що це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою.

«Безумовно, є люди, які вважають, що якщо ввести сильні санкції, то можуть закритись можливості діалогу з «рускімі». Ми розуміємо, що в Америці такі люди є. Мені здається, що такі люди є і в Європі, які виступають саме за те, що треба залишати ланцюжки для цих перемовин і всі відповідно бояться таких дій», – наголосив глава України.

Зеленський додав: «Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у «рускіх» буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal. Джерела видання зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Як повідомлялося, законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.

Читайте також:

Теги: росія санкції Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Путін не хоче миру зараз?
Коли Путін зупинить війну: три умови для миру
13 травня, 11:31
Трамп виступив на мітингу в Мічигані
100 днів президентства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані
30 квiтня, 01:41
Радники Трампа виконують накази тільки після другої вказівки
«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
29 квiтня, 11:15
Кшиштоф Гавковський зробив заяву про втручання РФ у вибори президента
Польща фіксує спроби Росії втрутитися у президентські вибори
6 травня, 15:16
Уламки одного БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві
У Росії пролунали вибухи: Москва опинилася під атакою дронів
6 травня, 03:28
Політик наголосив, що Україна не зможе отримати мир через якісь компроміси
«Путін захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі». Український експрем'єр звернувся до Трампа
8 травня, 12:19
Партизани Кібер Атешу написали, що атаки стануть регулярними, масштабними й точними.
Партизани анонсували масштабну кібератаку на цифрові ресурси РФ
13 травня, 05:31
Венс зустрівся з Зеленським у Ватикані
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі
19 травня, 03:16
Ксенію Коржову цього тижня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою
ЗМІ викрили «нейтральну» ковзанярку з Росії, яка лайкала пости на підтримку війни
17 травня, 17:02

Економіка

Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії
Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії
«Аналіз розвідок показує…». Зеленський назвав дату, коли Росія втратить можливості вести війну
«Аналіз розвідок показує…». Зеленський назвав дату, коли Росія втратить можливості вести війну
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України
Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України
Євро може стати повноцінною заміною долару: аналіз Європейського центрального банку
Євро може стати повноцінною заміною долару: аналіз Європейського центрального банку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua