Зеленський хоче звільнити Залужного? Міноборони прокоментувало статтю Newsweek

У Міноборони повідомили, що інформація про розбіжності між військово-політичним керівництвом — це пропаганда Кремля, яку активно просувають росіяни

Американські ЗМІ повідомили про плани звільнити військове керівництво України

Американський журнал Newsweek із посиланням на джерела, близькі до українського уряду, написав про нібито можливість «заміни військового керівництва» України на чолі з Валерієм Залужним. Міноборони України прокоментувало такі заяви і назвало їх російською пропагандою. Про це пише Liga.net.

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До відомо, американський журнал Newsweek опублікував матеріал, в якому стверджував, що про це розповіли «джерела з українського уряду». Нібито військове керівництво звільнять через «розбіжності щодо стратегії наступу» та «незадовільні бойові дії».

У Міноборони назвали цю інформацію російською пропагандою, яку активно просувають представники Кремля. Представник міністерства заявив, що між військовим і політичним керівництвом України існує прямий зв'язок.

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«Завдання – приймати рішення у динамічних умовах військової обстановки. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги», – пояснив представник відомства.

Нагадаємо, раніше пропагандисти заявили про поранення Залужного.