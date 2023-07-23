Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Росіяни заявляють, що на об'єктах «перебували іноземні найманці»

Представництво міноборони Росії цинічно прокоментувало ракетний обстріл Одеси і повідомило, що вночі РФ завдала удару «високоточною» зброєю нібито по об'єктах, «де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів». Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в Одесі та області «готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси».

Крім того, росіяни традиційно додали, що на об'єктах «перебували іноземні найманці».

Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Як повідомлялося, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Внаслідок обстрілу серйозні ушкодження отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор. У міськраді повідомили, що, крім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Читайте також:

Теги: Міноборони обстріл Міноборони РФ Володимир Зеленський собор росіяни Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор буде вимушена зменшувати виробництво міді
Європа вирішила більше не купувати у Росії один важливий метал
21 липня, 08:29
Президент України Володимир Зеленський
Президент України закликав уряд терміново підтримати пропозиції НБУ щодо «Сенс Банку»
20 липня, 23:35
Причиною масового здорожчення квартир є поранені російські військові та вдови військовослужбовців
Зрадник Царьов пояснив, чому в Донецьку гребуть квартири
14 липня, 14:37
Окупанти продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
9 липня, 08:59
Триває героїчний спротив українського народу російській агресії
500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України
8 липня, 08:44
Україна стежить за ситуацією в Білорусі
Загроза з Білорусі. Зеленський дав наказ Залужному
30 червня, 14:59
Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром»  у грудні 2020 року
Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»
27 червня, 20:26
Білому домі вважають, що росіяни багато вклали за останні шість-вісім місяців в оборонні можливості
Білий дім пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося
27 червня, 08:06
Зеленський наказав здійснити перевірку шляхопроводів по всій країні
Влада займеться перевіркою усіх мостів та шляхопроводів в Україні – Зеленський
23 червня, 17:44

Політика

Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: названа дата
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: названа дата
США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
Німеччина незабаром передасть Україні нові зенітні снаряди – ЗМІ
Німеччина незабаром передасть Україні нові зенітні снаряди – ЗМІ
Німеччині бракує боєприпасів до установок Gepard для України – Bild
Німеччині бракує боєприпасів до установок Gepard для України – Bild
Лукашенко летить на термінову зустріч із Путіним
Лукашенко летить на термінову зустріч із Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
63K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
31K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
30K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
22K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
20K
Що тепер скаже Онуфрій?

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту