Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі

Росіяни заявляють, що на об'єктах «перебували іноземні найманці»

Представництво міноборони Росії цинічно прокоментувало ракетний обстріл Одеси і повідомило, що вночі РФ завдала удару «високоточною» зброєю нібито по об'єктах, «де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів». Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

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За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в Одесі та області «готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси».

Крім того, росіяни традиційно додали, що на об'єктах «перебували іноземні найманці».

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Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Як повідомлялося, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Внаслідок обстрілу серйозні ушкодження отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор. У міськраді повідомили, що, крім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.