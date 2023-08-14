Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння

Молдова забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у частині щодо правових обмежень на озброєння

Уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД. Про це повідомляє NewsMaker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначили у міноборони, Молдова не виконувала положення цієї угоди з огляду на те, що під час створення СНД республіка виключила співпрацю у військово-політичній галузі, яка суперечила принципам суверенітету та незалежності РМ.

«Водночас Молдова забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у частині щодо правових обмежень на озброєння та військові технології за допомогою реалізації положень Договору про звичайні збройні сили в Європі від 1 липня 1992 року та Віденського документа 2011 року про зміцнення довіри та безпеки», – зазначили у міноборони Молдови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни. Також повідомлялося, Молдова висилає 45 працівників посольства РФ.