Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
фото з відкритих джерел

Молдова забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у частині щодо правових обмежень на озброєння

Уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД. Про це повідомляє NewsMaker.

Як зазначили у міноборони, Молдова не виконувала положення цієї угоди з огляду на те, що під час створення СНД республіка виключила співпрацю у військово-політичній галузі, яка суперечила принципам суверенітету та незалежності РМ.

 «Водночас Молдова забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у частині щодо правових обмежень на озброєння та військові технології за допомогою реалізації положень Договору про звичайні збройні сили в Європі від 1 липня 1992 року та Віденського документа 2011 року про зміцнення довіри та безпеки», – зазначили у міноборони Молдови.

Нагадаємо,  31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни. Також повідомлялося, Молдова висилає 45 працівників посольства РФ.

Теги: Міноборони Молдова військові озброєння парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів
Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку (фото)
Сьогодні, 18:28
Ганна Маляр
Міноборони про рейд ЗСУ на Херсонщині: «Приводів для ажіотажу немає»
12 серпня, 22:19
Президент Зеленський зібрав селектор і заслухав доповіді Залужного і Малюка
Обговорили напружені оборонні та наступальні операції: Зеленський провів селектор
7 серпня, 14:05
Прихильники правлячої хунти Нігеру тримають російський прапор на початку протесту
Хунта в Нігері звернулася за допомогою до найманці ПВК «Вагнера» – ЗМІ
6 серпня, 01:02
Жінки, які служать у лавах ЗСУ матимуть нову форму
Літня польова форма для жінок: Міноборони України ухвалило нове рішення
5 серпня, 16:44
Роман загинув у 47 років
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
30 липня, 09:00
Захаров – російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників
Сім'я творця російських дронів «Ланцет» володіє нерухомістю у Британії (фото)
19 липня, 16:55
Окупанти відмовляються воювати і здаються через проблеми Росармії на півдні України
На півдні України війська РФ відмовляються воювати і здаються: ISW назвав причину
19 липня, 05:37
На помилкову африканську адресу надійшли вісім листів від Міноборони Австралії, призначених для США
Інформація про військових США впродовж 10 років помилково надходила до Африки
18 липня, 15:20

Політика

Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку
Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
14K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
11K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
8632
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
6899
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
5179
Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту