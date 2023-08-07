Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ
На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії
фото ілюстративне

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на ведені оборони

Тиждень, що минув, був вкрай складним. Ворог кинув усі сили, аби зупинити наш наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів – близько 9 тис. за тиждень. Ворогом використано близько 500 тис. боєприпасів. У таких умовах наші оборонці не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої», – йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку противник здійснював пошук слабких місць в нашій обороні, безуспішно вів штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області. Наші війська успішно відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівка, Білогорівка, Сергіївка, Надія.

На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії. Бої точились протягом тижня і тривають зараз в районі Кліщіївки, Андріївки, та Курдюмівки.

На Авдіївському, Мар’їнському  напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Красногорівка, Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

Здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали тактичний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

«Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування», – йдеться в повідомленні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на ведені оборони.

Продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючи боєприпаси «Ланцет», здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботине Запорізької області.

Нагадаємо, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: війна ЗСУ окупанти Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Наталі Гуменюк, цілком ймовірно, що зараз окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари
Обстріли України: ЗСУ попередили про нову тактику росіян
Сьогодні, 09:37
Протягом минулого тижня становище на фронті було вкрай складним та напруженим – як на сході, так і на півдні
ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту
Сьогодні, 08:57
ЗСУ завдали ударів по мостах на окупованій території: ISW розкрив деталі
ЗСУ завдали ударів по мостах на окупованій території: ISW розкрив деталі
Сьогодні, 05:56

Події в Україні

Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС
Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС
Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ
Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ
Полонені окупанти-білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)
Полонені окупанти-білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)
РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times
РФ атакувала «Кинджалами» урядовий квартал? Повітряні сили відреагували на статтю The Times
Окупанти атакували село на Запоріжжі хімічними боєприпасами
Окупанти атакували село на Запоріжжі хімічними боєприпасами
На узбережжя Миколаївщини винесло міну
На узбережжя Миколаївщини винесло міну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
16K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
7454
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
3739
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3583
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3305
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту