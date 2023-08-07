Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ

На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на ведені оборони

Тиждень, що минув, був вкрай складним. Ворог кинув усі сили, аби зупинити наш наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів – близько 9 тис. за тиждень. Ворогом використано близько 500 тис. боєприпасів. У таких умовах наші оборонці не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої», – йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку противник здійснював пошук слабких місць в нашій обороні, безуспішно вів штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області. Наші війська успішно відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівка, Білогорівка, Сергіївка, Надія.

На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії. Бої точились протягом тижня і тривають зараз в районі Кліщіївки, Андріївки, та Курдюмівки.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Красногорівка, Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

Здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське.

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На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали тактичний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

«Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування», – йдеться в повідомленні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на ведені оборони.

Продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючи боєприпаси «Ланцет», здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботине Запорізької області.

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Нагадаємо, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.