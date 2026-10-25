Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Червоні лінії» мирної угоди. Зеленський сказав, на що Україна не погодиться

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Червоні лінії» мирної угоди. Зеленський сказав, на що Україна не погодиться
Зеленський назвав дві неприйнятні для України умови мирної угоди
фото: ОП

Київ не прийме нейтрального статусу та обмежень української армії, а територіальні питання обговорюватиме лише на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував умови можливих мирних домовленостей із Росією та позицію американської сторони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського ведучій «ТСН.Тиждень» Аллі Мазур.

За словами глави держави, Україна не розглядає можливості погодитися на нейтралітет або обмеження власних Збройних сил заради досягнення мирної угоди. Зеленський наголосив, що питання чисельності та можливостей української армії є принциповим для держави. При цьому, за його словами, між Києвом і Вашингтоном є спільне бачення щодо неприпустимості таких обмежень.

Окремо президент прокоментував територіальні питання, які можуть порушувати під час переговорів щодо завершення війни. За словами Зеленського, американська сторона вже тривалий час обговорює можливість обміну територіями. Глава держави пояснив, що Україна не погоджується на такий підхід. Президент підкреслив, що Київ нічого не збирається обмінювати на власні території.

Водночас Зеленський зазначив, що територіальні питання можуть бути предметом переговорів, але виключно на найвищому політичному рівні. За його словами, такі рішення мають обговорювати безпосередньо лідери держав. Натомість інші питання майбутніх домовленостей можуть опрацьовувати спеціальні технічні групи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також назвав три питання, які Київ хоче обговорити з Росією під час можливих тристоронніх переговорів за участю США в листопаді. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, забезпечення безпеки на морі та обмін усіх українських полонених.

За словами Зеленського, головною метою переговорів делегацій має стати підготовка зустрічі на рівні лідерів. Водночас місце проведення переговорів поки остаточно не визначене. Серед можливих варіантів розглядають Абу-Дабі, інші майданчики на Близькому Сході та європейські столиці.

Читайте також:

Теги: нейтралітет Україна військові ЗСУ переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінки з Миколаївщини опановують професію трактористок
Чи погодяться «сто тисяч українок» сісти на трактор?
27 вересня, 14:25
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 жовтня, 00:00
Поліція розслідує вбивство військовослужбовця в Одесі
Вбивство військового в Одесі. Поліція розкрила перші деталі про підозрюваного
30 вересня, 22:03
Медикиня брала участь у наданні допомоги бійцям, які переховувалися в криївках
Померла найстарша мешканка України та зв’язкова УПА
12 жовтня, 09:31
Путін назвав Сі ключем до можливої зустрічі з Трампом
Путін назвав умову зустрічі з Трампом та Сі Цзіньпіном
1 жовтня, 21:23
Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, в Маямі проведуть зустріч з українською делегацією
Віткофф і Кушнер отримали вказівки від Трампа перед переговорами
9 жовтня, 17:41
За словами Зеленського, «всі у світі» розуміють, що ціни на нафту і нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході
Зеленський пояснив, чому Трамп тисне на Україну
11 жовтня, 17:58
Раніше Росія оголосила про наміри завдавати ударів по українській енергетиці
Трамп зробив заяву про Путіна після погроз РФ ударами по енергетиці України
16 жовтня, 21:10
Затори утворилися в центрі Санкт-Петербурга на тлі зустрічі Путіна з Віткоффом
Зустріч Путіна з Віткоффом паралізувала рух у центрі Петербурга
21 жовтня, 12:20

Політика

Зеленський розкрив, як Україні вдалося вирішити проблему зі Starlink
Зеленський розкрив, як Україні вдалося вирішити проблему зі Starlink
«Червоні лінії» мирної угоди. Зеленський сказав, на що Україна не погодиться
«Червоні лінії» мирної угоди. Зеленський сказав, на що Україна не погодиться
Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
Помічник Путіна розповів, хто завадив США примусити Україну до капітуляції у війні
Помічник Путіна розповів, хто завадив США примусити Україну до капітуляції у війні
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
100K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua