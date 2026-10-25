«Червоні лінії» мирної угоди. Зеленський сказав, на що Україна не погодиться

Київ не прийме нейтрального статусу та обмежень української армії, а територіальні питання обговорюватиме лише на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував умови можливих мирних домовленостей із Росією та позицію американської сторони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського ведучій «ТСН.Тиждень» Аллі Мазур.

За словами глави держави, Україна не розглядає можливості погодитися на нейтралітет або обмеження власних Збройних сил заради досягнення мирної угоди. Зеленський наголосив, що питання чисельності та можливостей української армії є принциповим для держави. При цьому, за його словами, між Києвом і Вашингтоном є спільне бачення щодо неприпустимості таких обмежень.

Окремо президент прокоментував територіальні питання, які можуть порушувати під час переговорів щодо завершення війни. За словами Зеленського, американська сторона вже тривалий час обговорює можливість обміну територіями. Глава держави пояснив, що Україна не погоджується на такий підхід. Президент підкреслив, що Київ нічого не збирається обмінювати на власні території.

Водночас Зеленський зазначив, що територіальні питання можуть бути предметом переговорів, але виключно на найвищому політичному рівні. За його словами, такі рішення мають обговорювати безпосередньо лідери держав. Натомість інші питання майбутніх домовленостей можуть опрацьовувати спеціальні технічні групи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також назвав три питання, які Київ хоче обговорити з Росією під час можливих тристоронніх переговорів за участю США в листопаді. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, забезпечення безпеки на морі та обмін усіх українських полонених.

За словами Зеленського, головною метою переговорів делегацій має стати підготовка зустрічі на рівні лідерів. Водночас місце проведення переговорів поки остаточно не визначене. Серед можливих варіантів розглядають Абу-Дабі, інші майданчики на Близькому Сході та європейські столиці.