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Зеленський пояснив, чому Трамп тисне на Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський пояснив, чому Трамп тисне на Україну
За словами Зеленського, «всі у світі» розуміють, що ціни на нафту і нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході
фото: Офіс президента

Президент: «Ці люди не можуть знайти ключ до зупинки Путіна»

Президент США Дональд Трамп тисне на Україну, тому що не знайшов спосіб зупинити російського диктатора Володимир Путіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, інформує «Главком».

«Ці люди не можуть знайти ключ до зупинки Путіна. Тому що зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших. Тому що простіше говорити про ціни (на дизель, – ред.) та пов'язувати це з Україною, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, «всі у світі» розуміють, що ціни на нафту і нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході і блокування Ормузької протоки.

Президент України також пояснив, чому назвав дизельну угоду США та РФ «подарунком Путіну».

«Вона дає Путіну гроші, а він витрачає гроші лише на цю війну. Щоб вбивати нас. Вбивати наших дітей. І в нього багато грошей, багато грошей на цю війну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією. 

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо українських атак.

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Теги: росія нафтопродукти Дональд Трамп гроші Володимир Зеленський Україна президент

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