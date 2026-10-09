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Віткофф і Кушнер отримали вказівки від Трампа перед переговорами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віткофф і Кушнер отримали вказівки від Трампа перед переговорами
Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, в Маямі проведуть зустріч з українською делегацією
фото: АА

Переговори заплановані на п’ятницю та суботу

Перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер 8 жовтня зустрілися з американським лідером Дональдом Трампом, щоб представити проєкт мирного плану та отримали його директиви напередодні зустрічі з українською делегацією. Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника, передає «Главком».

На зустрічі також були присутні міністр фінансів Скотт Бессент і заступник радника з національної безпеки Майкл Нідем.

Нагадаємо, українська переговорна команда вирушила до США для проведення зустрічей із американською стороною. Переговори заплановані на п’ятницю та суботу, 9-10 жовтня. За словами Зеленського, українські перемовники мають обговорити із представниками США подальші кроки щодо дипломатичного врегулювання війни та посилення підтримки України.

Також президент Володимир Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на переговорах у Сполучених Штатах. 

До слова, спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, в Маямі обговорять з українською делегацією нові ідеї, які американські переговорники почали розробляти під час нещодавньої поїздки до регіону.

Як повідомлялося, Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня.

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Теги: США Дональд Трамп переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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