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Вбивство військового в Одесі. Поліція розкрила перші деталі про підозрюваного

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вбивство військового в Одесі. Поліція розкрила перші деталі про підозрюваного
Поліція розслідує вбивство військовослужбовця в Одесі
фото: Національна поліція України

 Поліція затримала пенсіонера, якого вважають причетним до вбивства

В Одесі правоохоронці затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві 50-річного військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі. Під час патрулювання поліцейські виявили посеред проїжджої частини, поруч з автомобілем Chevrolet, тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці встановили та затримали пенсіонера, якого вважають причетним до вбивства.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші речі, що можуть мати значення для розслідування. Усе вилучене скерували на експертні дослідження.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство перевіряє кілька версій і мотивів убивства та встановлює всі обставини злочину. 

Одеські поліцейські затримали підозрюваного

Нагадаємо, ввечері 2 вересня в Одесі під час проведення заходів з оповіщення чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях районного ТЦК та СП. Унаслідок стрілянини четверо військових дістали поранення. 

Також у березні в Одесі 45-річний чоловік відкрив вогонь з автомата по патрульних під час перевірки військово-облікових документів. Після стрілянини він утік, а згодом був убитий під час затримання. Поліція повідомляла, що під час затримання чоловік чинив збройний опір.

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Теги: Національна поліція України пенсіонери Одеса вбивство Одещина слідство військові поліція стрілянина

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