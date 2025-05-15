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Зеленський визначив склад делегації для переговорів з Росією (документ)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський визначив склад делегації для переговорів з Росією (документ)
Президент затвердив директиви делегації України для переговорів з російською стороною
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента.

Склад делегації на переговорах з росіянами в Стамбулі:

  • Умєров Рустем Енверович – міністр оборони, глава делегації;
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ, член делегації;
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник голови служби безпеки, член делегації;
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник голови служби зовнішньої розвідки, член делегації;
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника генерального штабу Збройних сил, член делегації;
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, член делегації;
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу командування Повітряних сил Збройних сил, член делегації;
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил Збройних сил, член делегації;
  • Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління генерального штабу Збройних сил, член делегації;
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил, член делегації;
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил апарату головнокомандувача Збройних сил, член делегації;
  • Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента, член делегації.
Склад делегації на переговорах з росіянами в Стамбулі
Склад делегації на переговорах з росіянами в Стамбулі
скріншот

Згідно з указом, Умєров отримав змогу вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України. Також міністр може залучати для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Крім того, Зеленський затвердив директиви делегації України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру. Однак вони засекречені

Так, указ 2022 року «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України» втратив чинність.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Туреччина Володимир Зеленський переговори

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