Росія відмовилась передавати США план для завершення війни в Україні

Речниця російського МЗС заявила, що країна не має домовленості з Америкою про передачу «меморандуму»

Спецпредставник президента США заявляв, що очікує від Росії перелік умов для мирної угоди

Російська Федерація відмовилася передавати США варіант так званого меморандуму для завершення війни. Про це повідомляє Главком з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.

Захарова заявила, що Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами. За її словами, російська делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

«Ми домовилися, що кожна сторона – Росія і Україна – підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді. Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було», – каже вона.

Раніше спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації. Під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.

Нагадаємо, голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами. Згодом міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський стверджував, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора і президента України можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.