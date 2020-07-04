Зеленський на Одещині побував у школі та порту



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Володимир Зеленський на Одещині оглянув школу, де реалізується проєкт «Велике будівництво»

Президент України узяв участь у відкритті реконструйованого стадіону школи у місті Южне

Президент Володимир Зеленський на Одещині оглянув школу, де реалізується проєкт «Велике будівництво», та групу портових терміналів «ТІС».

Про це повідомляє Офіс Президента у Фейсбуці.

Зокрема, Зеленський узяв участь у відкритті реконструйованого стадіону школи №1 м. Южне.

Ремонтні роботи на спортивному майданчику проведено вперше з 1979 року, коли була побудована школа, повідомляє сайт Президента.

«Прекрасний стадіон. Це дуже важливо. Головне, що це важливо для діточок. І що вся команда – й органи місцевого самоврядування, і Міністерство інфраструктури, і Укравтодор – те, що ми обіцяємо, ми завершуємо. Тому дуже радий, що завершене будівництво цього стадіону в межах нашої програми», – зазначив Зеленський.

Реконструкція, зокрема, включає облаштування футбольного поля з покриттям зі штучної трави, універсальних ігрових майданчиків з поліуретановим покриттям, бігових доріжок, силового майданчика з вуличними тренажерами, столів для гри у настільний теніс, смуги перешкод для занять з допризовної підготовки юнаків. Крім того, облаштовано трибуну з навісом для глядачів на 300 місць, встановлено нову огорожу спортивного майданчика та оновлено освітлення.

Завдяки реконструкції дві школи, розташовані поряд зі стадіоном, зможуть одночасно проводити спортивні змагання.

Під час ознайомлення з інфраструктурними проектами, які реалізуються в Одеській області в межах програми «Велике будівництво», голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів Президенту, що серед знакових об’єктів – міст через Хаджибейський лиман. Це довгобуд, який зводиться вже 12 років.

«Зараз працює підрядна організація, плануємо в кінці серпня – на початку вересня відкрити першу половину – три смуги. Весною наступного року плануємо повністю відкрити (міст), і тоді всі шість смуг працюватимуть», – повідомив очільник Укравтодору.

Кубраков вибачився перед водіями за незручності та затори, спричинені будівельними роботами, але запевнив, що до травня наступного року міст буде повністю готовий.

Другий великий об’єкт регіону – траса М-05 Київ – Одеса. «Вже підписана кредитна угода з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком, зараз розробляється проектна документація. Це буде капітальний ремонт 314 кілометрів від Одеси, а далі йде нормальна дорога. Будівництво розпочинається наступного року», – зазначив Кубраков.

Ще одна важлива траса для області – це Р-33, яка з’єднає шість районів. Протяжність дороги в Одеській області – 110 км. «Уже є перші ділянки, які ми ввели в експлуатацію. Цього року планується зробити 50 км», – сказав голова Укравтодору.

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