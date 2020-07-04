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    Політика

    Зеленський має три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку

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    Зеленський зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України - Зеленський має три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку
    Зеленський зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України
    Фото: Офіс президента

    «Ми отримали від банкірів пропозиції щодо голови НБУ, триває вивчення кандидатур» –Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з представниками державних і комерційних банків України, на яких заслухав пропозиції щодо кандидатури голови Національного банку.

    Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

    «Я зробив три великі дискусійні зустрічі в межах професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру (голови НБУ), і їхнє особисте враження через цю ситуацію. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків», – сказав глава держави під час спілкування з журналістами в Одесі.

    Зеленський також повідомив, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України.

    «Всі три списки, які запропонували ці три «столи» банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав», – зазначив Президент.

    Глава держави наголосив, що він не бачить жодної проблеми у проведенні зустрічей з кандидатами, запропонованими на посаду голови НБУ, і зауважив, що мав професійні відносини з Яковом Смолієм.

    «У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

    1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

    У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

    Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

    Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

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