«Тривожний сигнал». ЄС відреагував на відставку Смолія



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Глава НБУ Яків Смолій подав у відставку 1 червня

У ЄС нагадали, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків.

«Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску посилає тривожний сигнал», - заявив речник.

«Банк повинен зберігати здатність виконувати свою роль незалежно. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу надійність і підтримку програми реформ в Україні», - додається у заяві.

У ЄС підкреслюють, що і надалі будуть підтримувати Україну в проведенні вкрай необхідних реформ, але розраховують на те, що українська влада збереже свій рівень зобов’язань.

Речник підкреслив, що створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України і, як і раніше, має вирішальне значення для майбутнього успіху країни.

«В останні роки Національний банк України зробив сміливі і необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та сприяння сталого відновлення економіки. Політика Банку добре послужила українській економіці і українському народу завдяки стабілізації національної валюти, зниження інфляції і збільшення іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектора і повернення активів, втрачених у випадках банківського шахрайства», - підкреслюється в заяві.

Як вже відомо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.