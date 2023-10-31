Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії безпеку у Чорноморському регіоні

Володимир Зеленський: «Агресія Росії перетворила Чорноморський регіон на зону бойових дій і загроз для свободи судноплавства»

Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим проблематику гарантування безпеки в регіоні Чорного моря в контексті грубого порушення Російською Федерацією свободи судноплавства. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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«Символічно, що наша розмова відбувається в Міжнародний день Чорного моря. На жаль, агресія Росії перетворила Чорноморський регіон на зону бойових дій і загроз для свободи судноплавства. Ми маємо спільними зусиллями знайти шляхи забезпечення безпеки в цьому важливому для Європи та світу регіоні», – наголосив Зеленський.

Глава держави поінформував співрозмовника про зусилля України із забезпечення світової продовольчої безпеки шляхом функціонування альтернативного експортного коридору. У цьому контексті він відзначив спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря, яка є практичним внеском у гарантуванні безпеки в Чорноморському регіоні. Зеленський заявив про готовність України брати активну участь у проєктах із розмінування.

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Окрему увагу сторони приділили ключовим питанням двосторонньої взаємодії.

«Я надзвичайно позитивно оцінюю активізацію українсько-болгарської співпраці. Ми вже бачимо, як наша єдність, як міцна позиція чорноморських держав працює проти російської агресії. Ми також вдячні за політичну підтримку Болгарією європейських прагнень України, за активну участь у реалізації «Шляхів солідарності» та імплементації Української формули миру», – зазначив глава Української держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський нагородив військових, які змінили ситуацію в Чорному морі .