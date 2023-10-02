Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії

Глава держави подякував Естонії за лідерство в наданні всебічної дієвої та своєчасної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром, який перебуває з візитом у нашій країні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави подякував Естонії за лідерство в наданні всебічної дієвої та своєчасної допомоги Україні для протистояння російській повномасштабній агресії, що триває.

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою та першочергові потреби сил оборони України. Сторони обговорили можливості додаткових механізмів оборонного сприяння нашій державі з боку Естонії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окремо зазначено активну роль Естонської Республіки у створенні ІТ-коаліції для України під час останньої зустрічі у форматі «Рамштайн».

Відбувся обмін думками щодо подальшої співпраці обох країн на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 жовтня, голови зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції отримали від президента України Володимира Зеленського державні нагороди.

Нагадаємо, Зеленський на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві дорікнув Євросоюзу через паузу у санкціях проти РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 586-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих «Шахеди». Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.