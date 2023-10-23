Наступ та оборона ЗСУ: Зеленський повідомив, що провів важливе засідання Ставки

Володимир Зеленський: «Працюємо далі над звільненням нашої землі»

Сьогодні, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було обговорено ситуацію на передовій. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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«Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії», – написав Зеленський.

За словами президента, на засіданні була отримана вся поточна інформація, дано доручення військовим та розвідці. «Працюємо далі над звільненням нашої землі», – додав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив рішення, що українські військові посилять маневрену оборону на Куп’янському напрямку.

Триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.