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Зеленський заявив, що РФ може атакувати країни Балтії. Науседа відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський заявив, що РФ може атакувати країни Балтії. Науседа відреагував
фото з відкритих джерел

Очільник Литви «Наразі ціною величезних зусиль і жертв Україна виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися»

Якщо Росія «зламає» Україну, то в неї справді з'являться інші цілі, тому цього не можна допустити. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

«Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна – перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі», – сказав він.

Науседа додав, що як можливу наступну мету президент України назвав країни Балтії та інші держави.

«Наразі ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки зі зміцнення нашої власної системи», – каже президент Литви.

Окрім того, очільник Литви наголосив, що Україна переможе, а хребет Росії там зламається.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що не можна допустити аби війна Росії проти України була поставлена на паузу, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року та спробує атакувати інші країни. За його слова, окрім України, це точно будуть країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент.

Теги: Литва війна росія Володимир Зеленський

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