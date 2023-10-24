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Вступ до ЄС та співпраця в оборонній галузі: Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ до ЄС та співпраця в оборонній галузі: Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії
Люнд Поульсен зазначив, що Данія робитиме все, щоб допомагати Україні
фото скріншот відео

Зеленський зазначив, що Україна дуже цінує підтримку Данії, яку вона надає нашій державі з перших днів повномасштабної війни

Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський зазначив, що Україна дуже цінує підтримку Данії, яку вона надає нашій державі з перших днів повномасштабної війни.

Президент підкреслив, що пріоритетом України є військова підтримка. Тому він насамперед вдячний за 12 пакетів допомоги, які посилюють наших воїнів на полі бою.

Зеленський також подякував за відкриття першого офісу реконструкції у Миколаєві, який забезпечуватиме тісний діалог з регіональною та місцевою владою. Він сподівається, що такі офіси відкриються і в інших регіонах.

Окремо президент подякував Данії за підтримку України на шляху до ЄС. Він зауважив, що наша держава буде дуже рада відкрити переговори про вступ вже цього року.

В свою чергу Люнд Поульсен зазначив, що Данія робитиме все, щоб допомагати Україні. Він підкреслив, що нашу державу підтримує увесь парламент Данії, який налаштований на довгострокову підтримку. Сюди входить фінансова допомога, підтримка у відбудові, підтримка суспільства тощо.

Міністр оборони також висловив сподівання, що деякі данські оборонні компанії зможуть прийти в Україну і встановити виробництво з місцевими компаніями в тих галузях, яких потребує наша держава.

Раніше повідомлялося, що Данія та Чехія відправлять в Україну новий пакет військової допомоги.

Теги: Чехія Данія держава Володимир Зеленський переговори

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