Колишній генсек НАТО похвалив Путіна та назвав Нетаньягу одним словом

Хав'єр Солана висловився щодо політики Путіна та Нетаньягу

Колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана вважає, що російський диктатор Володимир Путін є людиною, яка «ретельно зважує свої слова». При цьому прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу він охарактеризував одним словом – «провал». Про це він розповів інтерв'ю газеті El Pais.

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«Путін зробив кілька помилок протягом свого життя, які завдали багатьом людям великого болю. Він (Володимир Путін – «Главком») більш холодна людина, ніж (перший президент Росії Борис – «Главком») Єльцин. Він людина, яка багато обмірковує речі, перш ніж їх сказати; який готує теми, який знає, що помста – це страва, яку краще подавати холодною», – сказав 81-річний Солана в інтерв'ю газеті El Pais. Він також додав, що особисто був знайомий з лідером Кремля, хоч і не товаришував із ним.

Крім того, він впевнений у тому, що боротьба між Україною та Росією почалась задовго до повномасштабного вторгення: «Боротьба між Україною та Росією почалась не сьогодні, вона йде з минулого. Не знаю, чим це закінчиться. Перш ніж вигравати або програвати війни, я вважаю, що ми повинні добитися припинення вогню сьогодні. Юридичний мир, контракт, навіть не потрібен, достатньо фізичного миру. Не давати людям померти».

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Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, колишній генсек НАТО висловив побоювання з приводу особи прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його політичних дій. «В Ізраїлі надто багато років править людина, яку я не поважаю. Нетаньягу – це провал. Він був одним із найжорсткіших політиків, відповідальних за недотримання домовленостей про утворення двох держав. Я працював з Аріелем Шароном і ми трохи домовилися. З Нетаньягу це неможливо. І якщо рішення про дві держави не буде, ситуація завжди залишатиметься вибухонебезпечною», – вважає він.

Що стосується атаки ХАМАСу на Ізраїль та подальшого розвитку арабо-ізраїльського конфлікту, думка політика теж не найоптимістичніша. «Я засуджую атаку ХАМАСу, це треба сказати, і я це кажу. І розумію, що Ізраїль хоче повернути своїх заручників. Ці фрази дуже гарні, але тепер ми повинні вирішити проблему. І війни теж мають закони. Я боюся, що буде вторгнення на землю Ізраїлю. Але вони бояться входити, тому що вони вже були в Газі. Слова Байдена важливі: він закликав Нетаньягу не робити помилок, як американці після 11 вересня, коли вони діяли з бажання помститися», – зазначив він.

Хав'єр Солана – іспанський політичний діяч. Вчений-фізик, спеціаліст у галузі фізики твердого тіла. Солана в минулому обіймав різні міністерські посади в уряді Іспанії. З 1995 до 1999 року був генеральним секретарем НАТО, а з 1999 по 2009 рік – генеральним секретарем Ради Європейського Союзу.

До слова, ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Sky News.

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Нетаньягу зазначив, що підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується, а Армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів. «Усі бойовики ХАМАСу приречені», – наголосив прем'єр.

При цьому він відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути невідомими громадськості.