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Колишній генсек НАТО похвалив Путіна та назвав Нетаньягу одним словом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній генсек НАТО похвалив Путіна та назвав Нетаньягу одним словом
Колишній генеральний секретар НАТО має свій погляд на світових лідерів
фото:El Pais

Хав'єр Солана висловився щодо політики Путіна та Нетаньягу

Колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана вважає, що російський диктатор Володимир Путін є людиною, яка «ретельно зважує свої слова». При цьому прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу він охарактеризував одним словом – «провал». Про це він розповів інтерв'ю газеті El Pais.

«Путін зробив кілька помилок протягом свого життя, які завдали багатьом людям великого болю. Він (Володимир Путін – «Главком») більш холодна людина, ніж (перший президент Росії Борис – «Главком») Єльцин. Він людина, яка багато обмірковує речі, перш ніж їх сказати; який готує теми, який знає, що помста – це страва, яку краще подавати холодною», – сказав 81-річний Солана в інтерв'ю газеті El Pais. Він також додав, що особисто був знайомий з лідером Кремля, хоч і не товаришував із ним.

Крім того, він впевнений у тому, що боротьба між Україною та Росією почалась задовго до повномасштабного вторгення: «Боротьба між Україною та Росією почалась не сьогодні, вона йде з минулого. Не знаю, чим це закінчиться. Перш ніж вигравати або програвати війни, я вважаю, що ми повинні добитися припинення вогню сьогодні. Юридичний мир, контракт, навіть не потрібен, достатньо фізичного миру. Не давати людям померти».

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, колишній генсек НАТО висловив побоювання з приводу особи прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його політичних дій. «В Ізраїлі надто багато років править людина, яку я не поважаю. Нетаньягу – це провал. Він був одним із найжорсткіших політиків, відповідальних за недотримання домовленостей про утворення двох держав. Я працював з Аріелем Шароном і ми трохи домовилися. З Нетаньягу це неможливо. І якщо рішення про дві держави не буде, ситуація завжди залишатиметься вибухонебезпечною», – вважає він.

Що стосується атаки ХАМАСу на Ізраїль та подальшого розвитку арабо-ізраїльського конфлікту, думка політика теж не найоптимістичніша.  «Я засуджую атаку ХАМАСу, це треба сказати, і я це кажу. І розумію, що Ізраїль хоче повернути своїх заручників. Ці фрази дуже гарні, але тепер ми повинні вирішити проблему. І війни теж мають закони. Я боюся, що буде вторгнення на землю Ізраїлю. Але вони бояться входити, тому що вони вже були в Газі. Слова Байдена важливі: він закликав Нетаньягу не робити помилок, як американці після 11 вересня, коли вони діяли з бажання помститися», – зазначив він. 

Хав'єр Солана – іспанський політичний діяч. Вчений-фізик, спеціаліст у галузі фізики твердого тіла. Солана в минулому обіймав різні міністерські посади в уряді Іспанії. З 1995 до 1999 року був генеральним секретарем НАТО, а з 1999 по 2009 рік – генеральним секретарем Ради Європейського Союзу.

До слова, ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Sky News.

Нетаньягу зазначив, що підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується, а Армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів. «Усі бойовики ХАМАСу приречені», – наголосив прем'єр.

При цьому він відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути невідомими громадськості.

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Теги: НАТО путін президент Беньямін Нетаньягу

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