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    Політика

    Зеленський оголосив флешмоб про Україну (відео)

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    <p>&laquo;З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України&raquo;, &ndash; Зеленський</p> - Зеленський оголосив флешмоб про Україну (відео)

    «З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – Зеленський

    Президент пообіцяв зустрітися з переможцями флешмобу Ukraine NOW

    Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

    Про це повідомили в Офісі президента.

    «Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь.

    З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – сказав глава держави.

    У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

    Правила участі:

    • записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;
    • розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: [email protected];
    • у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;
    • поставити хештег #IamUkraineNow;
    • поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

    Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та «поспілкуватися на найважливіші теми» з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відео звернення і вважає, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.

    Разом з тим, у Офісі президента нагадали, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з коронавірусом, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

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    Теги: конкурс День Незалежності Володимир Зеленський молодь
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