Зеленський оголосив флешмоб про Україну (відео)
«З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – Зеленський
Президент пообіцяв зустрітися з переможцями флешмобу Ukraine NOW
Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.
Про це повідомили в Офісі президента.
«Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь.
З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – сказав глава держави.
У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.
Правила участі:
- записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;
- розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: [email protected];
- у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;
- поставити хештег #IamUkraineNow;
- поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.
Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та «поспілкуватися на найважливіші теми» з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відео звернення і вважає, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.
Разом з тим, у Офісі президента нагадали, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з коронавірусом, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.