Зеленський оголосив флешмоб про Україну (відео)

«З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – Зеленський

Президент пообіцяв зустрітися з переможцями флешмобу Ukraine NOW

Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

Про це повідомили в Офісі президента.

«Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь.

З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – сказав глава держави.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

Правила участі:

записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;

розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: [email protected] ;

; у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;

поставити хештег #IamUkraineNow;

поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та «поспілкуватися на найважливіші теми» з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відео звернення і вважає, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.

Разом з тим, у Офісі президента нагадали, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з коронавірусом, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

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