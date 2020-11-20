У Зеленського повідомили, хто з голів ОДА поки залишатиметься на посаді
На своїх посадах поки залишаться голови Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій
Президент Володимир Зеленський поки залишає на своїх посадах голів Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій. Про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
Тимошенко зазначив, що робота цих голів облдержадміністрацій і результати виборів у регіонах влаштовують Офіс президента.
«У Херсонській області голова ОДА Юрій Гусєв залишиться, як мінімум, до тих пір, поки не буде побудований міст ХБК-Таврійський в Херсоні. У нього є і бажання рухатися далі, але він повинен спочатку показати себе в цьому регіоні. По Полтаві немає питань у нас. У всякому разі, поки що. Олег Синєгубов – сильний глава ОДА. У багатьох регіонах будуть залишатися голови ОДА, там, де дійсно є розуміння, що вони працюють на благо свого регіону, і у них стабільна ситуація, і вони йдуть вперед, а не весь час «хитаються» в різні боки», ─ наголосив Тимошенко.
До слова, стало відомо, скільки в жовтні заробили голови облдержадміністрацій. Найбільше у жовтні заробив голова Луганської ОДА - понад 101 тис. грн, а найменше - керівник Рівненської ОДА - 3 284 грн
Микола Стадник, якого президент днями звільнив з Миколаївської облдержадміністрації, заробив 13 тис. 368 грн.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 листопада, погодив призначення головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія замість Дмитра Габінета.
Також уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.
Як повідомлялося, 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.
За словами Дениса Шмигаля, вони показували «неякісну та неефективну роботу». На перші три посади уряд узгодив кандидатури, хто керуватиме Івано-Франківською областю – ще невідомо. «Слово і діло» пропонує подивитися, які зарплати в жовтні були у голів ОДА.